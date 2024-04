Manacor expressa el seu amor per la literatura amb la Setmana del Llibre 2024. Els actes es faran entre el 19 i el 28 d'abril, centrats en la cultura i més en concret en la literatura, encara que també hi seran presents la música i els espectacles de contes . El primer esdeveniment, amb què s'obre el programa desenvolupat per les àrees encapçalades pel director de les Biblioteques Municipals, Antoni Ferrer; la delegada de Porto Cristo, Antònia Llodrà; i el delegat de Cultura, Ferran Montero, serà un taller de creació d'imants per celebrar Sant Jordi a la Biblioteca de Son Macià el divendres 19 d'abril. Aquell mateix dia també s'iniciarà l'activitat a Porto Cristo, amb la presentació del llibre Una droga llamada Helen (otra) pellícula rodada en Mallorca. Els actes continuaran en dies successius amb teatre o música clàssica.

El batle, Miquel Oliver; amb el director de les Biblioteques Municipals, Antoni Ferrer; la delegada de Porto Cristo, Antònia Llodrà; i el delegat de Cultura, Ferran Montero.

El bosc encantat arribarà el 20 d'abril al Museu d'Història de Manacor, on podreu gaudir de l'especial decoració dels jardins del recinte, així com del contacontes El petit Myotragus, el Racó dels contes, les Històries Llegides, que aprofita els 20 anys de la creació de la institució per demanar als Amics del Museu que llegeixin fragments de novel·les històriques seleccionades. Finalitzarà la jornada a les 7 de la tarda amb Poesia sota els arbres. El 22 d'abril serà especial la Revetla de Sant Jordi a Porto Cristo. Per celebrar-la s'ha organitzat una Fira del Llibre que estarà a l'Oficina Municipal, però també hi haurà diversos contacontes i un espectacle del Circ Bover.

El 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, serà molt intens a Manacor. A les 9 del matí arrancarà la Fira del Llibre, amb un gran nombre de paradetes de llibreries instal·lats al Clustre de Sant Vicenç Ferrer. Com a complement hi haurà actuacions de circ, un taller de jocs reciclats, un concert de la Banda Jove del Conservatori de Manacor i una especial Marató de contes pels carrers de la ciutat. Per si tot això fos poc, encara se celebraran fins al 27 d'abril un bon nombre d'actes, com el taller d'Estimulació del llenguatge i lectoescriptura en edat primerenca del 24 a la Biblioteca de Manacor, diverses presentacions de llibres, contacontes, tallers com el d'Estampam rondalles del dia 27 a la Institució Pública Antoni Maria Alcover o l'últim dels actes del programa, Biblioteca humana, on persones de diferents cultures convertiran les seves històries en protagonistes. Serà el mateix dia 27 entre les 11 i les 13.30 hores a la Biblioteca de Manacor.