Els Premis Ciutat de Manacor es consoliden com a una de les principals activitats del panorama cultural a Mallorca. Com en edicions anteriors, aquest any els premis destacaran el millor en diversos àmbits de la creació, com ara la novel·la, la poesia, el teatre, l'assaig, la música i les arts plàstiques. A la primera d'aquestes categories, la de novel·la, el premi porta el nom de Maria Antònia Oliver. Està dotat amb 5.000 euros i haurà de ser una creació de temàtica lliure en català, amb un mínim de 150 pàgines i un màxim de 300. El termini de presentació dels originals s'acaba el 26 d'abril, igual que les obres que optin a els premis a les categories de poesia, teatre i assaig.

Cartell dels Premis Ciutat de Manacor 2024.

En el cas del Premi Ciutat de Manacor de Poesia, també haurà de ser, com a la resta de categories, en llengua catalana. Amb el nom de Miquel Àngel Riera i té una dotació econòmica de 3.000 euros. La mateixa quantitat tindrà el de Teatre Jaume Vidal i Alcover i també podrà rebre com a premi el muntatge de l'obra pel Teatre de Manacor. Per al Premi d'Assaig Antoni M. Alcover cal que el text sigui d'interès històric, sociocultural o lingüístic que contribueixi a aprofundir els valors de la cultura i la història de Mallorca. El premi porta aparellada la quantitat de 4.000 euros.

La música també serà reconeguda als Premis Ciutat de Manacor. En aquesta categoria, en honor a Guillem d’Efak, hi podran participar grups i solistes que usin el català com a llengua de les seves creacions. Si escau, hauran d'enviar les cançons i la documentació necessària abans del 31 de maig. Els premis seran de 3.000 euros per al grup o solista guanyador, 1.000 euros per al primer finalista i 500 per al segon finalista. Per últim destacar el XXVII Premi Ciutat de Manacor d’Arts Plàstiques, amb tècniques i temàtica lliures. Els artistes podran presentar els dossiers fins al 16 de juny i podran emportar-se la quantitat de 6.000 euros amb què està dotat el guardó. Es pot accedir a la informació necessària per a totes les categories a través del web de la Institució Pública Antoni M. Alcover.