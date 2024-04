El Ajuntament d’Inca se ha unido al programa internacional ‘Tree Cities of the World’, impulsado por la Fundación per la Fundació Arbor Day y la organización de las Naciones Unidas por la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El reconocimiento a Inca se debe a su «decidida apuesta por mantener e incrementar el arbolado urbano del municipio», según indica el Ajuntament d’Inca en un comunicado. Para lograr acceder al programa internacional, formado por unos doscientos municipios del planeta, la capital del Raiguer ha tenido que demostrar su compromiso en el cumplimiento de cinco aspectos: establecer la responsabilidad en el cuidado de los árboles, establecer reglas para la gestión del arbolado, mantener un inventario actualizado de los árboles locales, asignar recursos para una plan de gestión de arbolado y realizar una acción anual de sensibilización y concienciación. Riesgos El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, se muestra «muy contento de haber recibido este reconocimiento. Hemos realizado un importante esfuerzo para priorizar estrategias para mejorar e incrementar los espacios verdes del municipio, así como para implementar medidas para corregir y eliminar posibles situaciones de riesgo una vez analizada la infraestructura verde urbana del municipio». En este sentido, la regidora de Serveis i Espais Urbans, María del Carmen Oses, recuerda que «el año pasado aprobamos un Pla Municipal de Gestió de l’Arbrat. Somos conscientes de que es muy importante realizar una buena gestión del arbolado público para que pueda encontrarse siempre en condiciones de aportar beneficios y ofrecer seguridad a la ciudadanía». La Fundación Arbor Day es la organización sin ánimo de lucro más importante del mundo dedicada a plantar árboles. Por otra parte, FAO es una agencia especializada en las Naciones Unidas que lidera los esfuerzos internacionales para erradicar el hambre. En 2019, ambas organizadores unieron fuerzas para fundar ‘Tree Cities of the World’. El programa nació con la finalidad de reconocer globalmente las ciudades y pueblos comprometidos en garantizar que sus bosques y árboles urbanos se mantienen adecuadamente. El director ejecutivo Dan Lambe indicó que «ser reconocido significa que la ciudad se compromete a ir más allá en la definición de los árboles como infraestructura verde crítica para los ciudadanos.