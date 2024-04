La Conselleria d’Educació ha puesto en marcha, junto con el Ajuntament, un plan piloto educativo en el IES Capdepera para paliar conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y así garantizar el apoyo de los aprendizajes básicos de los alumnos en situación de riesgo social. Se combinará la asistencia al centro para trabajar los conocimientos básicos con labores comunitarias que se desarrollarán en diferentes departamentos del Ajuntament.

Los objetivos de este proyecto, impulsado por el Govern, son combatir el abandono de la escolarización obligatoria, crear procesos de aprendizaje formativo más atractivos y cercanos a los intereses de los jóvenes y desarrollar unas competencias curriculares básicas y unos aprendizajes sociales que eviten procesos de aislamiento.

Los destinatarios son alumnos que no encajan en el perfil de otros programas de ESO, ya sea porque ya han formado parte sin éxito, por no cumplir aún los requisitos para acceder; alumnado que no pueda seguir el currículum ordinario; que presenta desajustes de conducta dentro y/o fuera del centro, y con rechazo al sistema educativo.

Para que todo este programa tenga un buen funcionamiento, la Conselleria ha puesto un PTSC, que es un mediador conciliador entre familias, profesores y alumnos, que trabaja junto con el equipo directivo, el orientador del IES, la coordinadora de convivencia, el educador social, el policía tutor y los profesores de apoyo, que haran una reunión de coordinación semanal. En estas reuniones se hará un seguimiento de todo el alumnado, las estrategias y las intervenciones adoptadas así como las diferentes propuestas de mejora.

Asimismo se hará una reunión mensual con la familias de los alumnos y, de manera trimestral, la reunión también se hará con el inspector de referencia y Convivèxit a fin de analizará el desarrollo del plan piloto. Desde la Conselleria también se llevará a cabo una evaluación del plan que tendrá el objetivo de valorar la organización, el funcionamiento y el grado del impacto del programa.

La característica principal es la intervención a nivel comunitario con un potencial de retorno social y con capacidad de romper posibles marcos de desigualdades sociales. El conseller d’Educació, Antoni Vera, visitó a finales de 2023 los diferentes centros educativos del municipio de Capdepera para conocer la situación y se reunió con el equipo directivo y los responsables municipales para tratar este plan.