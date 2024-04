MÉS per Marratxí ha criticado que PP y Vox hayan impedido en el pleno aprobar por unanimidad una moción para instar al Govern a elaborar una línea de ayudas para las federaciones y entidades deportivas para que puedan elaborar planes de igualdad y protocolos de prevención de la violencia sexual.

La iniciativa, defendida por el regidor Josep Ramis, también recoge que el Consistorio inste al Ejecutivo autonómico a elaborar un protocolo genérico para todas las entidades deportivas o a ofrecer e impulsar formación en igualdad, entre otras propuestas en esta misma dirección. El PP intentó, según MÉS, desviar el foco del debate refiriéndose a la presencia de mujeres en las directivas de los clubes de Marratxí y en las filas de las diferentes disciplinas deportivas del municipio.

A juicio de los ecosoberanistas, a pesar de que las mujeres cada vez tengan más presencia en las entidades deportivas del municipio, este no era el debate ni el objetivo de la moción. En todas las Islas, señala MÉS, el 93% de las entidades deportivas no cuentan con un plan de igualdad y el 60% no tiene un protocolo de prevención de la violencia sexual. Desde MÉS han calificado de irresponsable el posicionamiento de PP y Vox, alertando de que si se da un caso de agresión sexual, los clubes no tienen ningún protocolo para poder actuar con garantías de protección efectiva hacia la víctima.