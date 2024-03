Avui se celebra a tot el món el Dia Internacional de l´Aigua, una jornada per concienciar sobre la importància d´aquest element bàsic per a la vida. L’emergència climàtica és un dels factors que estan marcant les polítiques sobre l’aigua al municipi. Recentment la comarca de Llevant ha fet front comú entre diversos pobles que la componen, Manacor, Artà, Capdepera, Sant Llorenç i Son Servera, per optar a fons europeus per valor de 4,6 milions d’euros i que es troben dins del Pla de Recuperació, Transformació i Eficiència (PERTE).

El responsable de l’Àrea d’Espai Públic, Medi Ambient, Interior i Mobilitat de l’Ajuntament de Manacor, Sebastià Llodrà Oliver, analitza la importància d’aquesta qüestió i l’impacte que tindran totes les mesures adoptades des de l’Ajuntament a la vida dels ciutadans. «L’objectiu és tenir els fons necessaris per modernitzar el cicle de l’aigua i gestionar la xarxa amb la major quantitat de dades al nostre abast», afirma Llodrà, «Per això és molt important que aquesta xarxa estigui dotada de comptadors digitals que facilitin la telelectura. Amb això es pot gestionar de manera molt adequada el consum. En el cas de Manacor són més de 11.000 vivendes i cal tenir a la nostra disposició un gran nombre de dades» assegura Llodrà. «Però creiem que aquest sistema de gestió amb comptadors digitals és ideal».

Dos sectors de la ciutat ja disposen d’aigua potable.

Pel que fa a la situació actual de la ciutat, Sebastià Llodrà, que també és president de l’empresa de Serveis de Manacor (SAM), sosté que «la gestió de l’aigua va més enllà d’una qüestió de colors polítics, és un bé essencial per als ciutadans », i afegeix que «veníem una gestió molt poc eficient, amb un índex d’eficiència molt baix. La xarxa estava molt descurada, amb moltes fuites. Manacor tenia una aigua contaminada per nitrats. Quan arribem a l’Ajuntament comencem a planificar un gran canvi en la gestió del servei». S’inicià llavors una ambiciosa estratègia per donar als manacorins i manacorins la xarxa pública d’aigua que mereixien.

«En primer lloc es va fer una recerca en profunditat de les fuites, que afectaven fins a un 50% de la xarxa i es va augmentar el manteniment general». Això va ser possible gràcies a la sectorització, que va permetre monitoritzar i controlar tota la seva extensió, «ja que si no es treballa dia a dia les fuites no fan més que augmentar», assegura. La sectorització i el treball constant han permès arribar actualment a una eficiència de gairebé el 60%, xifra que puja fins al 65% en el cas de Cala Murada.

La gestió de la xarxa d’aigua de Manacor és un desafiament constant, y aquesta constància ha donat grans resultats: «Dos sectors de la ciutat ja disposen d’aigua potable, el 24 i el 25, amb més de 700 vivendes. S’ha aconseguit gràcies a la potabilitzadora pilot i tots els comptadors estan dotats de telelectura». Els dos sectors estan totalment controlats per noves tecnologies i han aconseguit portar l’eficiència a una cota mai abans assolida, el 75%. «A més hem instal·lat diverses fonts d’aigua potable públiques, que són molt utilitzades pels veïns».

El proper repte és estendre aquest model a la resta de la ciutat. «Portar l’aigua potable a totes les cases de Manacor permetrà a més grans avantatges en dos aspectes. D’una banda, la disminució en el consum d’envasos de plàstic i de l’altra, permetre que tots les llars estalviïn en la despesa que ara com ara els suposa comprar l’aigua embotellada. Amb l’aigua potable casa es podrà evitar la despesa de fins a 500 euros l’any», assegura Sebastià Llodrà.

L’objectiu que tota la població tingui aquesta aigua només obrir les aixetes es farà possible gràcies a la nova potabilitzadora que ja està en fase de desenvolupament i que en un termini curt estarà ja en funcionament. Anirà també acompanyada d’una total modernització de les canalitzacions i de l’ampliació de la sectorització als barris que encara no en tenen, sa Torre i es Creuers. Per això últim es dedicaran al voltant de 900.000 euros. Els treballs s’estan desenvolupant amb una gran atenció en el disseny: «La potabilitzadora és tan necessària que tot el procés s’ha de fer bé i caldrà millores i manteniment constant per assegurar una infraestructura de la màxima qualitat possible».

El següent objectiu de la gestió del cicle de l’aigua a la ciutat és el desenvolupament i l’aplicació d’un sistema de tarifes progressives. «Volem mantenir un preu adequat per al consum raonable, però gravar els grans consumidors, ja siguin particulars o empreses. Es farà sempre dins de l’adequació dels trams a les peculiaritats de cada cas, però no és una cosa que fem per caprici, és una línia que ens marquen les directrius de la Unió Europea» assegura el regidor. Un altre front de treball important en aquestes polítiques és l’atenció a Cala Murada. La finalització del clavegueram i la modernització de la xarxa de subministrament suposaran més de 8 milions d’euros.

S’imposa als temps que corren tractar l’aigua com el més valuós dels béns. Les conseqüències del canvi climàtic es fan sentir i condicionaran el futur. «Amb els efectes de l’escalfament global en el règim de pluges, tenim l’amenaça constant de les restriccions d’aigua, especialment als estius, en què al problema s’hi afegeix la presència d’un enorme nombre de turistes. Ja fem recomanacions als veïns per reduir el consum tant com sigui possible, però amb les gran quantitat de consumidors, mai no es pot descartar que aquests talls es produeixin».