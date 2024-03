Arranca la cosecha de la patata ‘primerenca’ en sa Pobla con muy buenas previsiones

La cosecha de la patata primerenca arrancó este lunes definitivamente en sa Pobla para iniciar la campaña de exportación hacia distintos países europeos. Después de dos años en los que las malas condiciones climatológicas dejaron cifras de recolección y, por ende, de exportación, bajas esta temporada se prevé «espectacular».

Así lo aseguró este lunes Joan Mateu, el presidente de la empresa que exporta casi el 70 % de la patata que se produce en Mallorca (Mateu Export). «La cosecha se está desarrollando muy positivamente. A pesar de que tuvimos que sembrar tarde, hemos tenido unas temperaturas inusualmente buenas que han acelerado la recolección del tubérculo. Además, llovió justo cuando lo necesitábamos y en cantidades buenas», explicó Mateu.

Ello ha provocado no solo que la producción sea más alta sino también de mejor calidad: «Se tiene que ver el gran tamaño de las patatas, no tienen nada que ver con las del año pasado», continuó el presidente de Mateu Export. En total, la empresa prevé recoger hasta 32.000 toneladas de patata, de las cuales exportará entre 17.000 y 20.000 toneladas (53 y 62 % del total respectivamente). Cuanto a la producción total en Mallorca, la Conselleria d’Agricultura, anunció la semana pasada que se prevé alcanzar un volumen de exportación de 31.000 toneladas. Las cifras son considerablemente más altas que en años anteriores, sobre todo repecto al año pasado cuando debido a la borrasca Juliette se perdió casi la mitad de la cosecha. A pesar de las buenas previsiones, el presidente de Mateu Export recordó que las condiciones climáticas de las próximas semanas también son clave para el buen desarrollo de la recolecta:«Esperemos que el tiempo nos deje trabajar y que no llueva de manera innecesaria, ni granice. Eso generaría un corte en la secuencia de mercado que no sería nada beneficiosa». Cuanto a la comercialización del tubérculo, Mateu recuerda que los primeros camiones –que saldrán el miércoles– irán hacia el Reino Unido: «Es nuestro mercado tradicional». Después llegarán hasta los países escandinavos, del este de Europa, así como hacia otros mercados «emergentes», puntualizó.

Brexit

Cabe recordar que desde que el Reino Unido salió de la Unión Europea, Baleares dispone de un Plan Regional de la Patata que garantiza a los países importadores que el tubérculo producido en la Isla cumple con toda la normativa fitosanitaria y ambiental exigidas. Por ello, la Conselleria debe inspeccionar todas y cada una de las parcelas productoras. A partir de ahí, se emiten los certificados sanitarios que permiten a los portales de la patata sacar la producción por la frontera hacia los países de destino. En ese sentido, las fincas de Mateu Export están todas certificadas.