Manacor celebra un març feminista de manera molt especial. Sota el lema 'Les Dones Trepitjam Fort', s’ha confeccionat un extens programa d’actes que es perllonguen fins al dia 22 i que inclouen una nova cita amb la Fira de les Dones, el dissabte 16.

«Les dones trepitjam fort i ocupem els espais públics de la ciutat per demostrar-ho», afirma la responsable de l’Àrea de Cohesió Social i Educació, Carme Gomila. «Aquest any dediquem tots els actes a la figura d’Antònia Matamalas, fundadora i portaveu del col·lectiu Dones de Llevant, recentment morta i que ha estat un referent en aquestes reivindicacions», afegeix. Pel que fa a les novetats més importants d’aquest any, la regidora destaca «el caràcter intergeneracional, amb una gran participació ciutadana gràcies a l’actiu paper de moltes entitats».

La Fira de les Dones és l’acte principal del programa i sobre ella Gomila explica que «la celebrem des del 2020 i cada any es va transformant i adaptant. En aquesta edició ha cobrat especial importància la cultura, amb moltes propostes artístiques entre les quals destaquen dues exposicions, Dempeus i arralades i Dona Habitada, i una altra sobre dones en la ciència».

Els actes també inclouran iniciatives que criden a la participació activa de les manacorines, com ara l’elaboració d’un mapa de la ciutat on s’identificaran punts a millorar en matèria de seguretat per a dones. Segons Gomila, «tractem que la Fira evolucioni i es vagi transformant, adaptant-se als temps, però sempre amb un aire juvenil i participatiu».

Els dies 16 i 17 seran els més destacats en què a activitat als carrers es refereix. Tot això per aconseguir el principal objectiu de la regidora, «fer de Manacor una ciutat més humana i amb més perspectiva de gènere. És molt important crear espais segurs i confortables per a tots mitjançant eines com l’urbanisme tàctic i aquesta perspectiva de gènere». Un altre moment rellevant del programa d’actes serà la inauguració del mural Referents, a Porto Cristo, el dia 17.