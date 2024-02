Seis columnas de tractores marcharán este próximo lunes desde las comarcas del Migjorn, el Llevant, el Pla y el Raiguer hacia Palma en una gran movilización del sector primario de la Isla. No en vano los organizadores prevén que más de 200 tractores participen en la protesta, además de las personas que acudan a pie y que se concentren en el Passeig del Born.

Los primeros tractores partirán a las 9 de la mañana de Campos, mientras el resto de columnas lo harán más tarde. Otras dos columnas partirán a las 9:30 horas desde los restaurantes el Cruce (Vilafranca) y Ses Torres (Ariany). Mientras que los de Inca iniciarán la marcha desde el Escorxador también a la misma hora. A esta columna, que se prevé muy concurrida, se les unirán los payeses concentrados en Santa Maria, sobre las 10 horas. Por su parte, los tractores concentrados en Sa Casa Blanca (10:15 horas), esperarán a la columna que sale del Cruce y que pasará también por Algaida, donde recogerán otros compañeros.

A su llegada a Palma, prevista sobre las 11 de la mañana, todos los vehículos se concentrarán en la avenida Mèxic y la organización estima que sobre las 11:30 horas se iniciará la marcha por las vías principales de Palma (ver mapa adjunto).

La presidenta de las Cooperativas Agroalimentarias, Jerònima Bonafè, esta misma semana pedía disculpas a la ciudadanía por los posibles atascos que se pueden generar tanto en las carreteras como dentro de Palma, mientras recordaba sobre la importancia de una reivindicación de este calibre para el sector agrícola y ganadero. A su vez, los organizadores (Asaja, Unió de Pagesos, UPA y Cooperatives Agroalimentàries) piden la implicación de la sociedad en esta protesta ya que «sin agricultura no hay comida», recuerdan en un mensaje de unidad.

Por su parte, desde el Govern también mostraron su apoyo al sector. Así, la presidenta, Marga Prohens, afirmó ayer antes de participar en el foro 'El canvi que avança’ que las organizaciones «tienen al Govern a su lado en sus reivindicaciones» y matizó «compartirlas todas».

No es la primera vez que las organizaciones agrarias se movilizan de manera conjunta, el 7 de marzo de 2020 hasta 240 tractores salieron a la calle bajo el lema 'Pagesos al límit' en una protesta histórica. Las reivindicaciones de hace ahora 4 años a las actuales no son muy difieren. Ahora la situación se ha agravado con el Pacto Verde Europeo y el incremento de la burocracia que ello implica. También hay que añadir la mayor entrada de productos agroalimentarios de países extracomunitarios con precios menores y que no cumplen las exigencias normativas que les pide la Unión Europea. En Mallorca, el sector apuesta por un agricultura sostenible pero rentable.