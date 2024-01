La crisis de Vox en Baleares ha salpicado a varios ayuntamientos de Mallorca en los cuales la formación tiene concejales electos, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, como es el caso del Ajuntament d'Alcúdia, el primero en sellar un pacto entre PP y Vox esta legislatura.

El portavoz de Vox en Alcúdia y segundo teniente de Alcaldesa, Juan José Sendín, ha asegurado que no romperá su pacto de gobierno con el PP y UxA y muestra su apoyo a los cinco diputados de Baleares que el partido quiere expulsar a raíz de esta grave crisis interna. «Tenemos un pacto firmado con el PP y UxA y vamos a mantener nuestro compromiso con el gobierno municipal a pesar de la crisis interna en el Parlamento de las Illes Balears», señala el también concejal responsable de Policía, Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Los otros dos concejales de Vox en Alcúdia, Juan Antonio Mateu y Margarita Ferriol, gestionan también las áreas de Turismo el primero, y Patrimonio Cultural, Informática y Estadística la segunda.

«Vox Alcúdia tiene un compromiso inquebrantable con sus votantes y con el municipio de Alcúdia; nuestro pacto con los demás grupos que forman el gobierno municipal es sólido y permanecerá intacto a pesar de las turbulencias en el Parlament», asegura Sendín, quien ha querido tranquilizar a sus socios de gobierno y a los vecinos del municipio. "Las decisiones y acciones a nivel regional no afectarán la gobernanza y los proyectos en curso en Alcúdia.

Si echan a los cinco, se van

Aún así, Sendín admite su apoyo a los cinco diputados del grupo parlamentario a los que Vox quiere echar por su enfrentamiento con la presidenta del partido en Baleares, Patricia de las Heras, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne y otros cargos internos afines a la dirección nacional. Comparte con otros concejales de Vox en la Part Forana su intención de dejar el partido y pasarse a grupo mixto si finalmente la cúpula nacional expulsa a los cinco parlamentarios.

Sendín ha solicitado personalmente a la dirección nacional que nombre una gestora para resolver esta situación que se viene arrastrando desde hace meses.«No está tan claro que Madrid esté del lado de Patricia de la Heras y Gabriel Le Senne; ahora están inmersos en la Ley de Amnistía, pero cuando termine su tramitación, intervendrán en la crisis interna de Baleares», asegura.

Decepción en Lloseta y Esporles

Además de Alcúdia, se han rebelado contra la directiva regional de Vox en Baleares sus concejales en Lloseta y Esporles, entre otros municipios, a raíz de la reunión convocada el martes por De las Heras y Fulgencio Coll, de quien han dicho que «actúa como si el partido fuese un cuartel, sin dejarnos intervenir».

En abril de 2022 más de 500 personas exhibían su apoyo a Vox en un cena mitín en Algaida. Ahora muchos se dan de baja o son críticos. En el caso de Lloseta, el concejal de Vox, Jordi Subirana, afirma que «estamos a favor de los cinco diputados, corroboramos que ellos nos convocaron a los concejales y comités locales para saber las carencias y necesidades de nuestros municipios y trasladarlos a los presupuestos del Govern, pero Fulgencio Coll vetó esa reunión y muchos no fueron; nosotros conseguimos una partida de 100.000 euros para reformar el centro de salud de Lloseta, y otros cinco millones para mejoras en el alcantarillado en varios municipios, pero los que no fueron por el veto, no han obtenido nada para sus municipios».

Jordi Subirana (Vox Lloseta) y Andrea Busquets, regidora de Vox en Esporles reiteran su apoyo a los cinco diputados enfrentados con la dirección regional y con la nacional, y aseguran que, si son expulsados, ellos también renunciarán a las siglas del partido y pasarán a ser concejales no adscritos en sus respectivos ayuntamientos.

Busquets señala que «si los echan nos pasaremos al grupo mixto, pero vamos a esperar, no nos vamos a mover por ahora, queremos continuar en el partido porque creemos en él, pero estamos muy seguros de que los cinco diputados no han actuado por ambición personal como se quiere hacer ver; De las Heras y Coll están hundiendo el partido, ya lo denunciamos hace meses, no están defendiendo los intereses de los ciudadanos y creo que hay desinformación en Madrid».

Respecto a su disgusto con la dirección regional, concejales de Vox señalan que «el martes convocaron una reunión la presidenta y el vicepresidente (Patricia de las Heras y Fulgencio Coll) que duró 10 minutos para explicarnos sus razones y en la que no nos dejaron ni hablar; y a Maria José Verdú, que es concejal de Bunyola, ni siquiera la convocaron».

Concejales de Vox decepcionados con la directiva regional en Baleares recuerdan que « bajo el mandato de Jorge Campos hacíamos reuniones con las bases, y ahora no, si tienes una duda nadie te apoya ni te da soluciones, solo se felicitan entre ellos pero a los concejales nos hacen mandar un correo con las dudas, que jamás se contesta». Añaden que «a la presidenta ni siquiera la conocen, muchos solo la vemos por Instagram, ella viene al Parlament y se vuelve a Ibiza y nada más».