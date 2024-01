Se celebra a Manacor la Setmana Alcover, que organitza cada any la Institució Pública Antoni Maria Alcover. Amb els actes recollits al programa es vol una vegada més rendir tribut i reivindicar la figura del lingüista manacorí. Els actes es desenvoluparan entre els dies 29 de gener i 3 de febrer i tindran com a novetat principal els enfocats al públic infantil i juvenil.

Durant aquests dies s’han organitzat interpretacions i lectures com N'Alcover i els tres prenyores, Sa Cova de sa bruixa Joana, activitats escolars com El món de les rondalles, la presentació del joc Rondaulles, conferències i un especial fi de festa amb el concert del grup Pitxorines, que han musicat per a l’ocasió dues conegudes rondalles, de les gairebé 250 que va recollir l’erudit durant tota la seva vida.

Amàlia Salas és la gerent de l’Institució Pública Antoni Maria Alcover. Valora la molt positivament la consolidació i continuïtat del programa, però també les adaptacions que es faran cap a un públic nou: «Destaquen especialment actes com el Taller participatiu de la jornada inaugural, que uneix dos mons, el de les rondalles i el del rap, que tenen un llenguatge comú basat en la improvisació». En aquest acte, que serà el dilluns 29 de gener a les 19.30 a la seu de l’Institució, s’interpretarà un repertori de cançons populars esquitxades de rap. Hi participaran Bàrbara Duran, Tomeu Adrover, Miquel Vives, Andreu Adrover i Rafel Swing.

Per a Salas també és molt important l’enfocament femení que s’ha donat a les lectures d’aquestes històries populars recollides per Alcover: «Es té la impressió que a l’època de les rondalles la importància del paper de la dona era gairebé nul, però s’hi mostren dones que eren les heroïnes dels relats». La selecció de rondalles per a aquesta edició tindrà en compte aquest factor, a més de posar en relleu la vigència de molts dels valors que s’hi transmeten.

Són aquests valors els que té en compte Sales per fer el principal objectiu d’aquesta edició, atraure el públic més jove a la figura d’Alcover. «Ell tenia moltes més facetes, però el seu gran llegat cultural té com a exponent més popular les rondalles, que sempre s’han vinculat amb el món infantil, però gràcies a Alcover els joves poden descobrir que els personatges i situacions que es representen tenen més a veure amb ells del que pensen».

Entre tots els actes serà tambè molt rellevant la XIX Marató de Rondalles de l’1 de febrer, un esdeveniment que no fa més que consolidar-se i guanyar participació amb el pas dels anys. Divendres 2 de febrer serà la tradicional Ofrena Floral, que commemorarà els cent seixanta-dos anys del naixement d’Antoni M. Alcover, a les 17 hores al obelisc del Passeig de Na Camel·la. Tot el programa, que està recollit a la pàgina web de l’Ajuntament de Manacor ia la de l’Institució Pública, «s’ha pensat per atraure el màxim de persones. Són actes de contingut tradicional, però qui s’hi acosti trobarà molt més del que gaudir» conclou Salas.