La recogida selectiva puerta a puerta arranca el 5 de febrero

Los vecinos de Felanitx están muy involucrados en el cambio de sistema de la recogida de basura que pasa a ser selectiva y puerta a puerta. Desde hace semanas es habitual verlos por la calle con los nuevos cubos que el Ajuntament reparte para que el próximo lunes, día 5 de febrero, se dé el pistoletazo de salida al nuevo servicio. Hasta el momento se han repartido ya más de 2.500 cubos que los vecinos tendrán de sacar fuera de sus casas los días y horas establecidos según el tipo de fracción: cristal, envases, orgánicos, papel o rechazo. Además, cada día podrán sacar en una bolsa separada los pañales y otros residuos de material sanitario.

El nuevo sistema de recogida se implanta sectorialmente. Día 5 de febrero se empieza por Felanitx, s’Horta, Cas Concos y toda la zona rural, mientras que en la costa, Portocolom, Cala Ferrera y Cala Serena está previsto que empiece el próximo mes de abril.

Tres cubos con chip

En Felanitx se entregan para cada vivienda tres cubos: un de color verde para el cristal; otro de color marrón para lo orgánico pero que no se tiene que sacar a la calle, sólo es para tener en casa y que va con la bolsa biodegradable que es la que se sacará con el cubo blanco multifracción. Los cubos llevan un chip identificativo para que los técnicos sepan si en los domicilios se recicla bien o no. Quién se equivoque recibirá su visita para explicarles cómo hacerlo. También servirá para saber, estadísticamente, quién saca más residuos y quién no.

La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler (PP), incide en la necesidad de recoger los cubos antes del día 5. «Ese día por la mañana se retirarán todos los contenedores de las calles, y quién no los tenga, no se le recogerá la basura». Soler está «muy satisfecha» de la participación ciudadana, tanto de los que acuden a las reuniones informativas como los que van directamente a la nueva oficina ambiental que se ha habilitado. Los residentes en fora vila tendrán áreas de aportación donde dejar los residuos.