Con mucho menos viento que el año pasado y unas temperaturas muy agradables, las Beneïdes de Muro han vuelto a centrar este miércoles la atención en la jornada festiva de Sant Antoni. Aunque en otros municipios también se han llevado a cabo a cabo las bendiciones de los animales, las de Muro son las más multitudinarias y participativas.

La situación en el campo, con la sequía al acecho y otros problemas derivados del cambio climático, habían puesto en entredicho la participación tradicional de los rebaños de animales, pero finalmente las cifras han sido muy similares a las de otras ediciones, con unas 700 ovejas, más de 120 caballos y numerosos animales de compañía. Además, cerca de seiscientas personas, la mayoría vestidas a l’ample, han protagonizado la primera parte de las Beneïdes y han precedido al desfile de las carrozas.

El acto ha comenzado puntual a las tres y media de la tarde, con un recorrido desde la plaza del Convent hasta la explanada del Ajuntament, donde las autoridades han seguido las Beneïdes. El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha asistido a Muro junto a otros representantes políticos como el conseller de Agricultura, Joan Simonet; la vicepresidenta del Consell, Antònia Roca o la secretaria general de los Socialistes de Mallorca, Catalina Cladera, entre otros. El alcalde de Muro, Miquel Porquer, ha encabezado la representación municipal y otros alcaldes de la comarca, como Virgilio Moreno de Inca o Antoni Salas de Costitx, tampoco se han perdido el evento.

El rector de Muro, Pere Gerard Bestard, ha comenzado a bendecir con generosas dosis de agua a los participantes. Tras el paso de la Unió Artística Murera han destacado los rebaños de ovejas, como las más de cuatrocientas que Pep Mesquida traslada cada año desde Petra y tarda dos días en completar el recorrido. Junto a ellas, el número de ovejas se ha acercado a los setecientos ejemplares.

Desde el Ajuntament de Muro se pide desde hace tiempo que las personas que desfilen vayan vestidas de pagès y pagesa. Para incentivarlo, este año se han vuelto a regalar cestas con productos locales a todos los que iban con la indumentaria indicada. Todo ello animado con la animación y presentación de Paco Vera, que celebrará 44 años como speaker de las Beneïdes.

Carrozas

La segunda parte de la tarde en Muro y también muy esperada ha llegado con el desfile de carrozas tradicionales y de tema libre. Una quincena de comparsas han combinado temas clásicos del mundo agrícola, como Es Mercat, El galliner de l’Escola, Sementer de Cacauets, o Un dia de Batre (de la Tercera Edad), con otros de carácter más carnavalesco como Muro va a les Olimpíades (CEIP Guillem Ballester), Góspel a Muro, S’encén la Festa (Quintos ‘06), Sa Carabassera des Campanar (Escoleta 0-3 años) Machu Pichu, Club Fora Vila Muro (Motocross),...

No han faltado tampoco las más reivindicativas como Welcome to Capellans, de Joves sense Filtre, con una ácida crítica a la implantación del sistema ACIRE en este núcleo costero que ha supuesto la imposición de numerosas multas. El momento más divertido se ha producido cuando un participante con una máscara que representaba al alcalde de Muro se ha abrazado con el verdadero Miquel Porquer.

Las Beneïdes también se han celebrado en varios municipios. Es el caso de sa Pobla, Manacor, Pollença, Capdepera, Sant Llorenç, Vilafranca, Inca (animales pequeños), Maria de la Salut o Es Carritxó (Felanitx), entre otros.