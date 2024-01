Sant Honorat es una cita muy especial y de gran intensidad en Algaida. Este santo se celebra también en Randa, aunque en Pina estos días también se honra a Sant Antoni. Por tanto, el municipio está inmerso en una gran celebración por sus cuatro costados, que comenta la alcaldesa Margalida Fullana.

—¿Qué novedades traerán las fiestas de este año?

—Son unas fiestas muy tradicionales en las que todos los vecinos y vecinas participan. Son unas fechas muy esperadas para hacer los foguerons y las torrades. Este año es de destacar que la recaudación de las torrades estará destinada a la Associació Algaida Solidària y a la Fundació Vicenç Ferrer. Como novedad también habrá torradores dispuestas para las personas con intolerancia al gluten. Con ello queremos garantizar que todos puedan disfrutar de la fiesta con seguridad alimentaria.

—¿Cuales serán los actos más destacables que se recogen en el programa?

—El programa se ha enriquecido este año con diversas propuestas culturales, como son presentaciones de libros, conciertos o inauguraciones de exposiciones. Uno de los actos más importantes de este año va a ser el pregón de fiestas, que estará a cargo de Francesc Antich, ex alcalde de Algaida y ex presidente del Govern de les Illes Balears. Son unas fiestas que esperamos desde meses antes, que se viven con mucha intensidad y que ayudan a conservar nuestras tradiciones, costumbres y cultura, factores que es importante no descuidar.

—Hay otros elementos de interés para el pueblo al margen de la fiesta, ¿no es así?

—También será importante la celebración del 50 aniversario de la recuperación de los Cossiers d’Algaida. El viernes 12 se proyectará un documental sobre ello. El sábado 13 tendremos otro acto importante para el pueblo, como es la inauguración del Nou Passeig del Cementeri, todo ello sin olvidar los foguerons y las danzas.