Las medusas invaden estos días el litoral de la Serra

Pescadores y navegantes que estos días han frecuentado las aguas costeras del litoral de la Serra de Tramuntana se han visto sorprendidos por una gran proliferación de medusas que, según estos testimonios, han aparecido en grandes cantidades entre la zona de s’Illeta de Sóller y Banyalbufar. Las medusas son organismos marinos, muy biodiversos, que mucha gente asocia normalmente al verano. Sin embargo, a pesar de las altas presiones que experimenta la Isla durante este mes de diciembre, las temperaturas ambientales son bajas y no existen avisos de temperaturas anómalas del agua marina. Algunos observadores han comentado que esta proliferación no es normal en pleno invierno pero, según los expertos consultados, esto no es así.

Las medusas que han aparecido en la costa norte pertenecen a la especie Pelagia noctiluca, una especie que según los expertos se suele asociar siempre a aguas frías y que suelen aparecer, sobre todo, a principios de primavera, algo que coincide bastante con las actuales condiciones meteorológicas. Sin embargo, las observaciones de invierno no son frecuentes en Mallorca, según lo que se ve reflejado en las plataformas de ciencia ciudadana. Esto puede ser debido a que normalmente hay menos acceso de la gente al mar en esta época del año.