Memòria de Mallorca denuncia el incumplimiento de los acuerdos y protocolos aprobados en políticas de memoria democrática en Baleares por parte de los actuales responsables del Govern. «Por primera vez desde que se aprobó la Ley de Fosas nos hemos tenido que enterar por la prensa de la fecha de exhumación de una fosa, concretamente la de Sant Llorenç d’es Cardessar. Los familiares de los desaparecidos no fueron avisados del inicio de los trabajos. Si el Govern hubiera querido, como había ocurrido hasta ahora, habrían estado allí», dice su presidenta Maria Antónia Oliver.

La entidad memorialista registró este lunes un escrito en Presidència del Govern en el que deja constancia de su malestar y recuerda que «se han de cumplir los protocolos de comunicación respecto a la apertura de fosas e identificaciones de víctimas, entre otras». «En la fosa de Sant Llorenç, se buscan víctimas de guerra vinculadas al desembarco de Bayo, entre ellas hay desaparecidos de Mallorca y también de Menorca. Son desaparecidos en combate, pero siguen siendo desaparecidos a los que sus familiares siguen buscando porque nunca regresaron a casa mientras que los desaparecidos en combate del bando nacional sí fueron buscados y enterrados dignamente», dice Oliver.

La presidenta de Memòria de Mallorca explica que «hay muchas familias que buscan allí a sus desaparecidos, no solo familias catalanas. También hubo menorquines y algunos mallorquines que estuvieron en el frente. Fueron a Menorca y luego vinieron con las tropas de Bayo». Oliver asegura que «varias familiase nos han llamado desde Cataluña porque no saben si sus desaparecidos pueden estar aquí».

«Hasta ahora siempre se hacía un plan de comunicación y se aprobaba, antes del inicio de cualquier exhumación. Con ese protocolo (aprobado en la Comissió de Fosses) queríamos evitar que las familias se enteraran de la fecha de inicio de las exhumaciones por la prensa. Habríamos encontrado familiares para que hubieran estado este lunes y que supieran de primera mano en qué consistirán los trabajos. Estamos contentos de que continúen las exhumaciones, pero las formas son importantísimas. Las familias tienen que estar en el centro de la memoria y lo que ha ocurrido refleja una falta de sensibilidad. Es muy grave que dejen a las víctimas de lado», dice Oliver.

Lo que ocurrió este lunes, ha sido la gota que colma el vaso. Memòria de Mallorca denuncia que desde que empezó esta legislatura aún no se ha convocado a la Comissió de Fosses. «Me dicen que aún no tienen los miembros designados pero hay quorum suficiente para convocarla en segunda vuelta», dice Oliver. Recuerda que las comisiones (la de memoria y la de fosas) están conformadas por entidades memorialistas y técnicos expertos (en historia, derecho…). «Desconozco a qué técnicos están llamando cuando la ley dice que estos técnicos los tienen que escoger las entidades de memoria», indica.

Según explica Oliver desde la aprobación de la Llei de Fosses y la Llei de Memòria, las comisiones se han reunido unas 60 veces, dos veces al mes de media, dependiendo de si había exhumaciones o no. «Las leyes han estado activas y se han ido cumpliendo porque estaban las comisiones detrás que las empujaban. Si estuvieran constituidas las comisiones esto no habría pasado porque se habría hablado, los familiares estabamos para colaborar», añade. Recuerda que «una exhumación no es como hacer una obra ,es un tema muy sensible que hay que tratar con sensibilidad».