«La temporada de oliva es muy buena y las ‘tafones’ vamos al 120 % para dar servicio»

Joan Deyà forma parte de la saga familiar responsable de la Tafona de Can Det, una almazara en activo desde hace casi 500 años. Su trabajo será reconocido este viernes por el Consell de Mallorca con la medalla de Honor y Gratitud.

«Estamos muy contentos con este reconocimiento, no solo a nuestro trabajo, sino que ello es también una manera de rendir homenaje a todos nuestros antepasados que trabajaron en la ‘tafona’», explica Deyà que, junto a su familia, recogerán hoy la medalla.

El reconocimiento les llega precisamente en una temporada de gran trabajo, en plena campaña de prensado de la aceituna. Tal y como ha sucedido en otras almazaras, en Can Det también han tenido una avalancha de personas interesadas en hacer trullada. «Tuvimos que cerrar las puertas unos días para normalizar la situación debido a la gran cantidad de aceituna recibida», explica. La buena campaña de oliva de este año, junto al elevado precio del aceite, ha propiciado que muchas personas que jamás habían hecho aceite lo hagan este año. «Debido a este motivo, nos hemos visto obligados a restringir nuestros servicios a nuestros clientes habituales de temporadas anteriores y no podemos aceptar nuevos clientes», añade. No en vano Can Det cuenta con unos 500 clientes fijos, la mayoría personas de la Serra. Deyà añade que debido a la «gran cantidad de aceituna de este año, las ‘tafones’ vamos al 120 % para dar servicio a todos nuestros clientes».