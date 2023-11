El municipi de Manacor tornarà a disposar duna línia d’ajuts per a la rehabilitació de façanes. Sota el lema Manacor, posa’t guapa, es dotarà el pla d’un total de 500.000 euros perquè es millorin i envoltin les façanes de l’entorn urbà del municipi. Les xifres d’acceptació en anys anteriors d’aquesta iniciativa són molt expressives, amb 117 expedients aprovats el 2021 i 96 el 2022 «Encetam la tercera convocatòria de les subvencions per a la rehabilitació de façanes després que les dues anteriors hagin estat un èxit i que els seus beneficis ja es poden percebre a simple vista passejant pel municipi», ha afirmat el batle de Manacor, Miquel Oliver.

L’objectiu prioritari d’aquesta nova campanya és assolir «un entorn urbà més agradable i millor, que posi en valor l’arquitectura i l’espai públic, Això repercutirà «en un impacte positiu en diversos aspectes de la vida urbana», ha afegit el batle. Els 500.000 euros de què disposarà aquesta convocatòria hauran de cobrir obres d’embelliment, manteniment, conservació, restauració o rehabilitació d’immobles de qualsevol racó del terme municipal, sempre que es trobin a sòl urbà i que disposin d’una façana orientada a la via pública. S’hi inclouen habitatges unifamiliars i plurifamiliars, així com conjunts d’apartaments o habitatges adossats. No podran optar a cap tipus d’ajut a totes aquelles edificacions que estiguin fora d’ordenació pel planejament municipal, és a dir, que tinguin obert un expedient d’infracció urbanística o que s’hagin construït sense llicència.

Aquest pla subvencionarà el 50% del pressupost necessari amb un topall de 400 euros per metre quadrat de façana per als edificis catalogats o ubicats al centre històric de Manacor declarat BIC en projectes que requereixin tractament específic. Per a la resta se subvencionarà el 50% del pressupost amb un topall de 100 euros per metre quadrat de façana. Per tal de donar una empenta a la conservació del patrimoni arquitectònic es tornen a establir dues línies diferenciades, amb 150.000 euros per als edificis catalogats o ubicats al centre històric de Manacor, i 350.000 euros per a la resta d’edificis del terme. Els ajuts es concediran per ordre d’entrada al Registre General de l’Ajuntament de Manacor.