La ejecutiva de Més per Mallorca ha comunicado al Ajuntament de Capdepera que «los cinco regidores del hasta ahora grupo municipal Més per Mallorca han dejado de representar esta formación» y que, por tanto, «no pueden seguir actuando en su nombre». Además, la ejecutiva solicita al secretario municipal que tome las medidas correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente reguladora, para que «el grupo municipal de Més per Mallorca en el Ajuntament de Capdepera sea disuelto» mientras el partido no tenga ningún representante en el Consistorio.

Cabe recordar que los cinco regidores electos de Més en Capdepera sellaron un pacto con el PP para formar parte del equipo de gobierno y dejar en la oposición al PSIB-PSOE. La ejecutiva de Més hizo pública su decisión de comunicar al Ajuntament que los cinco concejales dejaban de representar al partido, pero estos recurrieron frente a la Comissió de Garanties i Arbitratge de Més per Mallorca, por lo que se suspendió temporalmente la petición al Ajuntament a la espera de las conclusiones de la comisión. La Comissió de Garanties se pronunció ayer sobre el asunto y comunicó a todas las partes implicadas que «el hecho que la ejecutiva del partido haya comunicado a los regidores y regidoras de Capdepera en hasta cuatro ocasiones cuál era su postura en relación a la posibilidad de firmar un acuerdo de gobernabilidad con el PP y el hecho de que la ejecutiva haya aprobado por unanimidad el acuerdo de prohibir a los regidores firmar un acuerdo de gobernabilidad hace que la postura tomada por los cinco regidores de desobedecer a la ejecutiva represente una infracción del artículo 7.c de los estatutos del partido». Sobre la impugnación presentada por los regidores, considera que «la ejecutiva ha obrado conforme a los estatutos del partido y al resto del corpus normativo de régimen interno», por lo que «no procede la impugnación del acuerdo de la ejecutiva».