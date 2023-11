El Arenal Park, en venta por 3 millones de euros

El edificio y la concesión del Arenal Park de Llucmajor se publicita en diferentes portales inmobiliarios para su compra. La entidad Palmacredit, comercializadora actual de la concesión del edificio, anuncia la venta del «edificio de planta baja más tres alturas y tres sótanos» por 2.975.000 euros.

Una información que el Ajuntament quiso matizar asegurando que «este edificio no se puede vender. Está claro en el registro de la propiedad. En todo caso, se puede ceder la concesión de derecho que termina en 2053». Un hecho que especifica la empresa en el anuncio de venta donde se confirma que «tiene una concesión de 30 años y que vence en 2053» y que implicaría que una vez adquirido, el posible nuevo propietario debería devolver el edificio y su concesión al Ajuntament cuando ésta finalice en el 2053.

Desde la publicación del anuncio, la noticia ha causado revuelo en la localidad. Tanto vecinos de la zona y alrededores como la mayoría de partidos en la oposición han pedido públicamente la recuperación de este espacio.

Reacciones

Así, desde la Asociación de Vecinos Amics de s’Arenal se preguntan si «ante el deterioro del Arenal y su necesidad de edificios públicos no sería hora de que la administración adquiera este edificio que jamás debió dejar de ser de uso público».

Por su parte, el partido Llibertat per Llucmajor ya ha registrado una propuesta de resolución también en este sentido. La formación vecinal considera que «el Ajuntament tiene la oportunidad de recuperar el edificio antes de esperar al vencimiento de la concesión en 2053 y su situación financiera le permite una inversión así». Además matizan que «el edificio tiene potenciales usos para dar solución a demandas históricas de los vecinos». Esta opinión es compartida por la Agrupación Socialista de la localidad que confirmaron estar también trabajando para presentar una propuesta de resolución en el mismos sentido. Més per Llucmajor, por su parte, lo valora como «un espacio interesante y por el que se debería luchar por recuperar, aunque esto no signifique comprarlo».

S’Arenal Park es un centro comercial construido en el 2004. Tiene cuatro plantas comerciales y tres aparcamientos con capacidad para 323 vehículos. En su momento tuvo un coste de más de 17 millones de euros. En el año 2007 quebró. El mismo año el ayuntamiento anunció su adquisición para la subsede de la Seguridad Social por un total de 4,7 millones de euros. Esta compra nunca se llegó a realizar y se convirtió en propiedad del SAREB.