El Ajuntament d’Inca adelanta la compra de las acciones del CE Constància

El Ajuntament d’Inca tiene previsto invertir los 890.000 euros de la modificación de crédito que aprobó ayer en la compra de las acciones que no son de propiedad municipal. El Consistorio ya tiene en su poder 163 participaciones de las 450 que consta la propiedad de los terrenos y espera adquirir otras 200 por las que pagará 5.500 euros por cada una. Quedarán así 87 acciones de propietarios que no las quieren vender o que no se han podido localizar.