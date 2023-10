Serà un espectacle lúdic i divertit però també didàctic i amb contingut. Així defineix Toni Gomila l’espectacle inèdit que aquest dijous es durà a terme a l’Auditori de Manacor per celebrar els cinquanta anys de l’Escola Municipal de Mallorquí. L’actor manacorí ha treballat en aquest projecte de la mà del company de professió Joan Miquel Artigues qui s’ha encarregat de la part audiovisual. La concepció de l’espectacle ha estat una feina conjunta que veurà la llum per fi aquest pròxim dijous a les 19 hores. També hi formen part els músics Mar Grimatls, Sebastià Gris, Roger Pistola i Carles Medina. L’entrada és lliure.

-Quina vinculació té en Toni Gomila amb l’Escola Municipal de Mallorquí?

En primer lloc, com a ciutadà i veïnat de Manacor, també com alumne i per descomptat com a interessat amb les formacions que s’hi ofereixen. Com a manacorí crec que és una entitat molt representativa pel poble. Quan parlam de Manacor i cultura parlam de teatre, de castellers, multicines i d’Escola de Mallorquí.

Com vas rebre la proposta de participar directament d’aquest acte?

-Des de Produccions de Ferro solem organitzar esdeveniments com aquests. Però quan ens ho van proposar vaig demanar fer-ho personalment. Per la meva implicació, però també perquè consider que és un acte històric i simbòlic pel poble. No som jo qui aportaré a l’acte, ell m’aportarà a mi.

Quin fou el procés de preparació de l’espectacle?

-Primer vam haver de decidir quin tipus d’acte volíem. Després s’ha fet molta feina de documentació i tria i finalment s’ha treballat amb la implicació de la gent. Amb tot això, posteriorment hem cercat una cohesió, que tot tengui un sentit. Farem un recorregut per la història de l’Escola, però també de Manacor que ens durà a plantejar-nos els reptes de futur. No és una escaleta, és un espectacle.

Com creus que serà l’acollida de la gent?

-A mi m’agradaria que recollissin el testimoni i els reptes de futur que es presentaran al llarg de l’espectacle i que ho facin amb fermesa. Crec que l’Escola omplirà l’Auditori. La gent sortirà amb una idea actualitzada de l’Escola Municipal de Mallorquí.

Per què és important una Escola de Mallorquí?

-És important perquè és útil. És un recurs que hauríem d’emprar encara més. La població de Manacor ha crescut molt en els últims anys i quan parlem d’integració la formació en la llegua catalana és una peça clau. Si no ho usem els nostres esforços i recursos en donar a conèixer la nostra llengua i cultura, aquesta se substituirà i arraconarà, ens convertirem en una minoria. Necessitam l’Escola per sobreviure.