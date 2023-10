L’Escola Municipal de Mallorquí celebra aquest any el seu cinquanta aniversari. Una data assenyalada que «no és el final de res, sinó el contrari, el principi de tot el que queda per fer». Així ho conta la seva directora, Margalida Rosselló, qui també anima a tothom a participar de l’esdeveniment que culminarà amb les celebracions d’aquest mig segle el pròxim dijous, 19 d’octubre a les 19 hores a l’Auditori de Manacor. Rosselló va entrar com a professora de l’Escola l’any 2013. Fou el 2020, en plena pandèmia, quan fou nomenada directora. Des de llavors la seva implicació en la institució pública ha estat constant..

-Quina ha estat la clau per què avui l’Escola Municipal de Mallorquí pugui complir el seu cinquanta aniversari?

Des del 1973 que va néixer, l’Escola Municipal de Mallorquí sempre hi ha estat. Va néixer com a una necessitat del poble i va cercar després el suport polític, i no al revés. Això crec que és clau en la seva supervivència. No és un edifici ni un lloc, és la gent que forma part d’ella. Aquest és el secret del seu èxit.

- Quina característica la defineix?

Consider que una de les coses més importants d’aquesta institució és que s’ha caracteritzat per ser-hi sempre i per la seva gran capacitat d’adaptació, que l’ha mantinguda sempre al ritme del poble. Des d’aquí tenim clar que sempre s’ha d’escoltar el que necessita la gent. Hem de facilitar les coses perquè tothom que vulgui trobi el seu lloc i el seu espai. Amb el claustre de l’Escola, que sempre és molt actiu i a qui vull agrair la seva implicació i tasca, intentem trobar vies per arribar a tothom i això ha fet possible la seva supervivència tot i que ha passat per moments històrics bons i altres, no tan bons.

-Cap on mira el futur d’aquesta Escola?

Com deia això només és el principi de tot. Tenim la força i les ganes de continuar creixent i donant resposta a les necessitats de la gent. Oferir coses noves, com hem fet fins ara amb projectes com el d’acolliment lingüístic o la incorporació d’un nou curs que recull ball i música alhora. Tenim projecte per seguir perpetuant aquesta tradició.

-L’acte de cloenda d’aquesta celebració promet...

I tant! No és un acte qualsevol, és una cosa única. Un acte d’identitat, artístic i molt emotiu. Volem que tothom tingui clar que no és un esdeveniment institucional amb grans parlaments sinó que és una gran festa del poble i per al poble. Per a tota aquella gent que se sent seva la nostra llengua i cultura. A més, recordau que farem un mosaic amb totes les persones assistents que mostrarà la unió i que hi som i que hi continuarem sent.