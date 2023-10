El grupo de teatro de aficionados de Biniamar no es un grupo cualquiera. No tienen ni una gran sala de ensayos ni un escenario equipado con luces ni lo último en animación. Actúan una vez al año y este 2023 están de aniversario y es que hace 40 años que son un activador y animador cultural del pueblo de Biniamar, lugar al que pertenecen los más de 80 actores y actrices que en este tiempo han pasado entre sus 'bastidores'.



Biniamar no cuenta con un teatro, pero sí con un grupo de actores y actrices que cada año por las fiestas de Santa Tecla saca sus mejores galas para convertirse en uno de sus mayores atractivos. «El grupo tiene tanto éxito porque todo el pueblo participa de una manera u otra en él», cuenta Bea Lechuga, alcaldesa pedánea de la localidad. «Cada año montamos un escenario con las cosas que la gente nos va dando o dejando y todo el mundo se vuelca en la obra que interpretamos por las fiestas». Y es que actúan solo una vez al año, «alguna vez hemos ido invitados a otra localidad, pero normalmente se organiza una obra anual que siempre se representa por las fiestas de Santa Tecla», explica Lechuga.



Fue en 1983 cuando, por primera vez, en el programa de fiestas de Santa Tecla de Biniamar, el Grupo de Teatro Es Planiols se estrenó con la obra Sa Padrina de Joan Mas. Era un viernes 23 de septiembre, día de la Patrona. Bernat Reus, que fue también alcalde del pueblo, fue el promotor del grupo de teatro y también de de la Asociación cultural Es Planiols, asociación gestora de las actividades culturales de Biniamar y semilla del grupo de teatro. Hoy en día, Reus sigue siendo el director de orquesta de este proyecto. Un proyecto que sigue enganchando y que se ha convertido en seña de identidad de este pequeño núcleo del Raiguer de Mallorca.



Este pasado domingo el grupo de teatro de Biniamar representó otra vez la pieza teatral Sa Padrina de Joan Mas. Una representación que sirvió también para rendir homenaje a todas las personas que iniciaron en esta aventura hace 40 años. Además, en el marco de las fiestas, se presentó el libro "Això era i no era" de Bernat Reus y Andreu Ramis para culminar este aniversario.



Después de las celebraciones ya se empieza a preparar la próxima temporada porque, el espectáculo debe continuar, y si es posible, muchos años más.