El PSOE carga contra PP y Vox por romper el consenso lingüístico de 1988

El nuevo Reglamento Municipal de normalización lingüística que se aprobará previsiblemente el pleno de este jueves ha levantado nuevas voces en contra, en este caso la del partido socialista. El PSOE de Calvià ha emitido un duro comunicado en el que atribuye al pacto PP-Vox la ruptura del consenso lingüístico existente desde 1988.

El grupo municipal socialista recrimina que el PP «compra el marco ideológico de Vox y lo asume, consiguiendo la confrontación lingüística y extendiendo la confusión, intentando hacer creer a la ciudadanía que les da derechos que antes no tenían», señalan.

Así recuerdan que el actual reglamento estuvo vigente incluso con la época de Carlos Delgado como alcalde y que en el apartado 2,2 ya se garantizaba el derecho a dirigirse a este ayuntamiento en cualquiera de las lenguas oficiales. Del mismo modo, añaden los socialistas, «el punto 3 dejaba claro que la aplicación de dicho reglamento no podía comportar ningún tipo de discriminación», por lo que no entienden la intención de cambio ahora de PP y Vox. «Las lenguas no son elemento de confrontación sino de entendimiento», recalca el portavoz socialista, Alfonso Rodríguez.