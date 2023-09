Los diversos comentarios racistas de uno de los regidores de Vox en Alcúdia Juan Sendín desataron este jueves la polémica. Todo empezó a raíz de la intervención de la regidora del PSOE, Bárbara Rebassa, al final del pleno, en los ruegos y preguntas. La edil cuestionó algunas de las publicaciones de la Policía Local, que depende de Sendín, en redes sociales. Entre otras críticas, la Rebassa lamentó que se especificara la raza de un detenido, que era negro, mientras que cuando se trata de delincuentes caucásicos no se matiza, dijo.

Por alusiones, la alcaldesa, Fina Linares, dio la palabra a Sendín quien automáticamente respondió: «¿Qué problema hay en que digan si han detenido a un negro o a un ‘moro’. Que es que tenemos que tapar quienes están violando?». La socialista se quedó prácticamente muda. Solo dijo atónita: «¿Perdona?». El resto de ediles callaron y con cara de sorpresa después de la intervención de Sendín, continuaron escuchando. «Ya que tanto habláis de violencia de género, si vieseis de qué países son, no sé qué pensaríais después», terminó.

La sesión siguió sin que nadie dijera nada más, hasta que fue el turno del regidor de MÉS, Toni Cifre, quién cargó contra Sendín. «Hasta el momento no se había definido la raza de los delincuentes y la afirmación de mi compañero ha sido totalmente desproporcionada». En la réplica, el regidor de Vox insistió en su discurso: «No soy racista, tengo muchos amigos ‘moros’ y negros, pero os invito a venir un fin de semana para que veáis qué grupos son quienes delinquen. Ya está bien de blanquear según que tipo de cosas», sentenció. Incluso la alcaldesa interrumpió contundente a su socio y le recriminó que «hay maneras y maneras de decir las cosas».

El regidor de MÉS agradeció la intervención de Linares. También el ex alcalde y ahora regidor del PI, Domingo Bonnín, criticó la intervención: «La expresión ‘que sepan que quienes violan son ‘moros’ y negros’ está totalmente fuera de lugar y no sé si es incluso denunciable». El regionalista alertó al PP del «talante» de sus socios de gobierno: «Pocos plenos han bastado para ver como son» y aseguró haberse «alegrado al ver las caras de los otros regidores, que me demuestran que no están de acuerdo». Al final, el regidor de Vox acabó disculpándose: «Quería pedir disculpas por mis palabras desafortunadas durante el pleno», finalizó.