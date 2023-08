Los feriantes de atracciones lamentan su «discriminación» en la Fira de Setembre

Empresarios de atracciones de ferias han criticado que el Ajuntament de Manacor haya decidido prescindir de las atracciones de feria en la Fira de Setembre, que este año se reducirá a una sola jornada, el domingo 17 por la mañana. «Somos 15 familias que venimos a esta feria con nuestras atracciones desde 1957 y ahora nos dicen que este año no podemos ir porque se celebra un concierto benéfico en el recinto de s’Estació y no nos reubican en otro sitio; no puede ser que nos discriminen y además, una feria sin atracciones para los niños no es una feria, sino un mercado», explican indignados algunos feriantes.

José Manuel Clavijo, presidente de la Asociación de Feriantes de Baleares, señala que «primero se redujo la duración de la feria de un fin de semana de viernes a domingo, a solo el domingo por la mañana, y luego nos han dicho que no puede haber atracciones; hay que tener en cuenta que la Fira de Setembre es importante para nuestro sector, marca el inicio de la temporada de ferias tras las verbenas». La concejal de Promoció Econòmica, Julia Acosta, reconoce que este año el Ajuntament de Manacor ha optado por suprimir las atracciones, «porque en S’Estació se celebra un concierto solidario la noche del sábado y no se pueden montar las atracciones, porque no vamos a cortar la Avinguda Ferrocarril». Costa añade que «la sociedad civil reclama un nuevo modelo de feria que apueste más por el producto local y la gastronomía, un modelo de feria distinto al que había hasta ahora». Los feriantes afectados por la supresión de las atracciones señalan que septiembre es un mes con pocas ferias en las que poder trabajar, después de dos meses de verano en los que solo pueden montar sus negocios en algunas fiestas patronales. «Es el sustento de nuestras familias el que está en juego», reclaman.