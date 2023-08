Gent de Felanitx que no pot entrar a sa verbena, gent sense seny botant ses barreres i ses autoritats no responen. Estim molt es meu poble i Sant Agustí, però si no posam ordre s’acabarà aquest dia, que per mi i per molts de felanitxers es tant especial! Ara mateix MOLT TRISTA pic.twitter.com/iC0ERPFF1I