Sant Joan vive este lunes una de sus fiesta más divertidas y cuidadas con sus siete Dimonis como protagonistas. Cada uno de ellos representa uno de los siete pecados capitales: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Este año, el dimoni Luxúria ha sido el protagonista, pues se celebran 40 años desde su creación. Fue el primero de la colección.

Eran las 12 horas cuando con el tradicional vermut los santjoaners empezaban a poner el ambiente festivo sobre las calles. Después, el mediodía, en grupos, los vecinos ‘pecadores’ se organizaron para comer juntos a la espera del momento más esperado que llegó a las 18 horas, cuando desde la calle Princesa el pueblo recogía a los tres primeros dimonis del Centre Cultural para encerrarlos en una jaula y hacerles su particular ‘Condemna’. Luxúria encendía la fiesta y, poco a poco, a ritmo de xeremiers, gloses y ambiente, han ido recorriendo el pueblo de bar en bar para recoger a los otros cuatro dimonis. Una vez enjaulados han sido encerrados en el Corral del Rei, en el Ajuntament, de donde las bestias han salido enfadadas a las 19.30 horas, y es que, tras su encierro, su sortida rabiosa ha sido inevitable.

Sin miramientos, han empezado a perseguir con sus escorretjades a quienes se han interpuesto en su camino. Y es que, como bien anuncian los santjoaners ante esta fiesta, qui no vol pols, que no vagi a s’era!. Este día el ambiente festivo no empaña la responsabilidad de quiénes sienten la fiesta y respetan las normas establecidas para que se pueda llevar a cabo con total seguridad. Este martes, día de Sant Joan Degollat y patrón de la localidad, continuarán los actos festivos.