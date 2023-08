Unides Podem ha denunciado que la ocupación de la vía pública por parte de los bares y restaurantes con mesas y sillas en el centro de Alcúdia es ilegal, al no haber emitido el Ajuntament d’Alcúdia ninguna autorización para ello. Según explica el partido, «en julio la concejal de UP Maria Ramos solicitó copia de las autorizaciones de vía pública otorgadas este 2023 en la Plaça de la Constitució y el 18 de agosto supimos que el Ajuntament actualmente no emite autorizaciones de ocupación de la vía pública, sino liquidaciones de acuerdo con el número de mesas y sillas que solicitan los interesados a principio de año».

Cabe recordar que hace unos días unas sesenta personas se manifestaron en protesta por el exceso de mesas y sillas para el turismo que invaden el espacio peatonal en el centro de Alcúdia, un problema que se repite los meses de temporada turística. Unides Podem añade que «al no haberse resuelto expresamente las solicitudes de ocupación de la vía pública, estas se tienen que entender como desestimadas por silencio administrativo; otorgar estas autorizaciones implicaría la redacción de informes técnicos y jurídicos que, en aplicación de la ordenanza vigente desde 2015, supondrían una ocupación más restrictiva», apunta la agrupación Unides Podem en Alcúdia. Accesibilidad En este sentido, Podemos pide al equipo de gobierno formado por PP, Vox y UxA que «apliquen la legalidad vigente en un campo tan sensible para la convivencia ciudadana, comenzando por otorgar las autorizaciones expresas para la colocación de mesas y sillas». La Plaça Constitució es uno de los espacios más afectados por el problema. UP recuerda que en 2022, cuando gobernaban PSOE+PI+Més, presentó una moción que fue aprobada por unanimidad en el Ajuntament d'Alcúdia en la que se pedía el cumplimiento de la legislación y aplicar el Real Decreto sobre Accesibilidad. El pasado 3 de agosto, Podem Alcúdia presentó una nueva moción en este sentido. El actual pacto de gobierno PP+Vox+UxA se abstuvo.