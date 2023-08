A sus 33 años el pollencí Xisco Valls se acaba de proclamar campeón del mundo de peonza tradicional en la categoría freestyle. Se trata de una competición que se celebra de manera online desde 2020 a raíz de la pandemia y en la que han participado unos sesenta expertos en peonzas de todo el mundo. El reciente campeón explica que «cada competidor envía un vídeo de tres minutos como máximo en el que muestra sus habilidades. Yo participé en la categoría tradicional, por lo que la peonza tenía que ser de madera y maciza». La participación mallorquina estuvo a la altura, pues su compañero conocido como Skye y también pollencí, quedó en cuarto lugar, mientras que el segundo y tercer puesto fueron para representantes japoneses y colombianos. El campeonato está organizado por la ITSA (International Top Spinners Association).

Para su vídeo utilizó una «baldufa de ullastre elaborada por mí, pero no de cualquier manera. La madera se taló del árbol en la luna nueva de diciembre y ha estado cinco años secándose». Precisamente, «la conjunción que se da en Mallorca, donde hacemos malabares con las peonzas y además las creamos con nuestras propias manos no se da en otros lugares. Por ejemplo, en Colombia son muy buenos realizando todo tipo de habilidades, pero sus peonzas no son técnicamente destacables».

Se ha creado un grupo de mallorquines que, bajo el nombre de Embaldufats, están creando escuela. «En estos últimos años hemos visto como desde otros países repetían rutinas y trucos que nosotros habíamos desarrollado por primera vez», relata Xisco Valls. De hecho, el campeón de esta competición en 2020 fue el inquer Guillem Vizcaíno. La competición de este año será ya presencial y tendrá lugar en Tokio el 23 y 24 de diciembre. Xisco Valls ha mostrado ya su intención de viajar hasta Japón para revalidad el título. «Es una prueba en la que prima el buen ambiente y realmente vamos más a aprender y compartir conocimientos que a competir»

Junto a su compañero Skye, Xisco Valls presenta espectáculos circenses donde la peonza es protagonista.

Pollença volverá a acoger el 14 de octubre la Trobada Mallorquina de Baldufes. Será en el claustro de Sant Domingo, «y acudirán expertos de todo el mundo que invitamos desde hace cinco año. Es otra forma de compartir experiencias y conjugamos la artesanía, el juego, el circo y el intercambio cultural alrededor de las peonzas. Es algo que creo que vale la pena visitar», concluye el reciente campeón mundial. El encuentro está organizado por el colectivo Embaldufats y por la asociación local pollencina Cap de Fibló.

Junto a su compañero Skye realizan espectáculos de malabares con peonzas y participan en varias propuestas de carácter circense y han viajado a Francia e Italia para conocer métodos de elaboración de baldufes. De sus experiencias con estas demostraciones subraya como «los niños suelen disfrutar con nuestras habilidades, pero lo que es realmente sorprendente es ver como muchos abuelos son los que realmente se maravillan con las peonzas». Por su parte opina que «la magia de las peonzas tiene que ver con el movimiento casi mágico, relacionado con la rotación del planeta. También tiene el encanto especial de un juguete».