El Ajuntament de Campos ha denunciado públicamente este lunes los «reiterados» incumplimientos de contrato por parte de la empresa concesionaria de la recogida de basuras en el municipio, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Según el Ajuntament las principales deficiencias detectadas son la no recogida de residuos de las áreas de aportación y puntos verdes, no recoger los contenedores de Sa Ràpita, no respetar el horario de recogida del servicio porta a porta en el núcleo de Campos o dejar suciedad con el paso de camiones, entre otras. Además, desde el Consistorio campaner acusan también a la empresa de «falta de información hacia la administración» y de «ignorar las órdenes de urgencia comunicadas».

Ante esta situación ya se han levantado actas por parte de la Policía Local de Campos con la intención de proceder a su penalización económica, aunque la alcaldesa, Xisca Porquer, ha confirmado que ya se han impuesto sanciones económicas.

Por su parte, desde Medi Ambient, se asegura «ya estar trabajando para encontrar una solución efectiva» y piden «disculpas» a la población y muestran su «apoyo» a los operarios de la empresa.