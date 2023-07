Alcúdia prevé restaurar la plaza de toros pero descarta recuperar la actividad taurina

El concierto de Stay Homas fue, posiblemente, el primero de otros muchos que pueda acoger el recinto taurino; una plaza no muy grande, coqueta, ideal para espectáculos no multitudinarios como los que ahora se estilan. Como espectador, con el escenario en el coso, quién quiera puede estar en primera fila, vibrando, pero quién quiera disfrutarlo con tranquilidad, de sentado -e incluso bailando- desde las gradas, da calidez a la velada. De paso, se da utilidad a un immueble que antaño tuvo un uso ahora no bien visto por muchos.