El servicio de ITV de Inca sigue acumulando quejas tanto por la falta de citas como por las largas colas que se generan a la hora de pasar la revisión. En la página web para solicitar una cita, solo se facilita este servicio para dentro de dos meses en pocas franjas horarias.

Una vez allí, y a la hora asignada, pueden transcurrir más de dos horas hasta que el coche pase su comprobación de aproximadamente unos 20 minutos. «Es una situación muy recurrente, ya que en Inca hay un problema de infraestructuras, aunque añadan más trabajadores no hay espacio físico para que trabajen», explicaba ayer un usuario.

Por su parte, los trabajadores, que ayer no quisieron hacer declaraciones sobre esta situación, sí que pidieron «comprensión» a los usuarios, ya que estos no tienen la culpa de los retrasos y recalcan que las condiciones laborales no son las más favorables. Mallorca cuenta con cinco estaciones para pasar la inspección para el millón de coches matriculados.