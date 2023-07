La playa de Albercuix - el tramo situado entre el puerto deportivo del Port de Pollença y el paseo Voramar - permanece cerrada al baño desde este miércoles por la elevada presencia de bacterias fecales Escheríchia coli.

El Ajuntament de Pollença ha iniciado el rastreo de la posible fuga en la red municipa, aunque de momento no ha localizado en qué punto se ha producido. Aunque el vertido afecta solo a una parte de la playa de Albercuix, ésta se ha cerrado por completo hasta que un nuevo análisis de la calidad del agua determine que la presencia de bacterias fecales no entraña riesgos para los bañistas.

El vertido fue detectado el martes, cuando usuarios de la playa se quejaron de los fuertes olores en la zona. Una analítica advirtió que los niveles de esta bacteria presente en las aguas fecales era más elevado de lo recomendable, y se advirtió de ello con una bandera amarilla. Pero algunas personas se bañaron igualmente, por lo que el miércoles las autoridades pollencines instalaron la bandera roja y prohibieron bañarse en la playa.

Nueva analítica

La delegada del Moll y concejal de Medio Ambiente del Ajuntament de Pollença, Joana Aina Campomar, ha explicado que «hemos revisado toda la red de alcantarillado de la zona alrededor de Albercuix y no hemos hallado el origen de esta contaminación, que podría ser una pequeña filtración de fecales en la red de pluviales, pero no la hemos localizado; igualmente podría proceder de algún particular y que se haya filtrado en las pluviales, que son las que desembocan en el mar». Campomar apunta que se han realizado bombeos preventivos y que hoy se realizará una nueva analítica del agua de la playa para ver si la contaminación se ha disipado y e puede volver a abrir.