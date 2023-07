Els actes de la Festes del Carme de Porto Cristo van arrencar ahir dijuos. Avui se celebrarà un dels esdeveniments més importants, la Fira Nocturna, que estarà emplaçada al passeig de la Sirena i rodalies. La delegada de l'Ajuntament de Manacor per a Porto Cristo, Antònia Llodrà, afirma que «en aquesta edició es podran trobar multitud de paradets i col·laboradors», cosa que farà de la Fira Nocturna, que arrenca a les 19 hores i es prolongarà fins a les 23.00, una de les més especials. «Hi haurà una important part artesanal, amb productes de gran qualitat. També tindrem una zona amb paradets de menjar, després que l'any passat no es pogués organitzar aquest aspecte de la fira».

Per aquest any la regidora anuncia una edició «especialment gran, però molt seleccionada, amb la idea de crear una fira atractiva, de qualitat i sobretot molt agradable pels visitants». La Fira Nocturna acumula ja una llarga tradició a Porto Cristo i es manté fidel a la seva fórmula, encara que adaptant-se sempre als temps per no quedar antiquada. Destaca sobretot «el seu ambient, l'atmosfera que sempre es crea i que la gent gaudeix». És per això que Llodrà no dubta a convidar a tots aquells que vulguin passar una vetllada del divendres molt especial a visitar la localitat, «però també que vegin tot allò que inclou el variat programa de les festes d'aquest any, que duraran fins al dia 23 i que té actes per a tots els gustos».