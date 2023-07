Les Festes del Carme de Porto Cristo s’inicien dijuos 6 de juliol. L’esforç de nombroses entitats i associacions de la localitat ha donat com a resultat un ampli programa de festes que es prolonga fins al 23 de juliol. Aquest esforç col·lectiu ha estat especialment destacat per l’alcalde de Manacor, Miquel Oliver: «Aquí és demostren les ganes que té la gent de Porto Cristo de fer festa».

Els actes s’inicien avui amb el cercavila de la Banda de Tambors de Porto Cristo, que sortirà de la placa del Carme i arribarà a la Delegació municipal just abans del pregó, a les 20.00. El Grup d’Excursionistes Els Falcons serà el protagonista de l’acte, per celebrar a més el seu quinze aniversari. Entre els actes més destacats d’aquest programa de dues setmanes hi ha la Fira Nocturna d’aquest dissabte, al Passeig de la Sirena, la Plaça de l’Aljub, el carrer de Sant Jordi i el carrer de Sant Lluís, la Cursa Nocturna del 13 de juliol . A l’àmbit de la cultura són destacables la Final del III Premi Ciutat de Manacor de Música d’Autor Guillem d’Efak, les diverses exposicions i concerts com el Memorial Francesc Ramis amb l’Orquestra del Play i del Llevant.

Al marge de tot aixó, també hi ha altres esdeveniments destacats d’aquest programa de dues setmanes, com la Fira Nocturna d’aquest dissabte 8, al Passeig de la Sirena, la Plaça de l’Aljub, el carrer de Sant Jordi i el carrer de Sant Lluís, la Cursa Nocturna del 13 de juliol . A l’àmbit de la cultura són destacables la Final del III Premi Ciutat de Manacor de Música d’Autor Guillem d’Efak, les diverses exposicions i concerts com el Memorial Francesc Ramis amb l’Orquestra del Pla i del Llevant. Una de les propostes que tornen al programa són les visites guiades Coneguem el nostre poble, amb les rutes Els tresors de Porto Cristo, a càrrec de Lourdes Melis; i La Guerra Civil a Porto Cristo. Memòria del desembarcament de Bayo i la repressió franquista, a càrrec de Maria Eugènia Jaume i Lourdes Melis.