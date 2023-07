De «caótico» tildó ayer la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, el servicio de recogida de basura que ha dado la empresa concesionaria FCC durante el pasado mes de junio en el municipio. Por ello, y con los informes técnicos sobre la mesa, en los que se enumeran hasta siete deficiencias, Soler ha anunciado que será sancionada con más de 70.000 euros.

El pasado 1 de junio entró en funcionamiento la nueva concesión. «Es cierto que desde la firma del contrato y hasta su implantación definitiva, en septiembre, tienen unos meses de margen para poder disponer de toda la maquinaria, pero lo que no estaba previsto es que hubiera una recogida tan caótica», explicó Soler ante la prensa. Y es que no se ha recogido la basura a las horas acordadas, en la Deixalleria han hecho una recogida masiva mezclándolo todo, no han hecho caso a las órdenes de emergencia de recoger determinados puntos por dónde no habían pasado, y la más grave, valorada en 14.300 euros, es la penalización por una falta de información veraz a la Administración. «Los camiones tiene que llevar GPS para saber por dónde han pasado a recoger y dónde no, y esta información no se nos ha facilitado», explicó la alcaldesa que lleva personalmente el área de Medio Ambiente y la recogida de basura hasta después del verano cuando se implante el servicio puerta a puerta.

Aunque la empresa FCC puede alegar y recurrir, estas sanciones de más de 70.000 euros se elevarán al pleno municipal del próximo lunes para su aprobación. Cabe recordar que la semana pasada Ultima Hora publicó que esta misma empresa FCC también sería sancionada por el mal servicio que presta en el municipio vecino de Santanyí, y parece que hay más municipios afectados. Según Soler, «da la impresión que esta última semana el servicio ha mejorado algo. Con estos 70.000 euros daremos el servicio a otra empresa para que haga lo que ésta no cumple, pero ahora en verano no nos podemos permitir que haya bolsas de basura por todo y problemas de salubridad».

Problema interno

Algunas fuentes consultadas han explicado que este «caos» en la falta de recogida vendría motivado por problemas entre los trabajadores y la empresa por temas laborales, en cuanto a sueldo y horas de trabajo, y también sobre la subrogación de personal, pero esto no es «excusa» para no prestar un buen servicio, explican.