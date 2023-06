El mal ambiente que existe entre el PSOE de Manacor y Més-Esquerra quedó patente durante el primer pleno de esta legislatura. Los socialistas no forman parte del equipo de gobierno en minoría (formado por Més-Esquerra y AIPC-SyS) y votaron en contra de las retribuciones de los regidores, que pudieron salir adelante gracias a la abstención del PP y Vox y los votos a favor de los nueve ediles del pacto.

La portavoz socialista, Núria Hinojosa, empezó su discurso defendiendo que las personas que tienen un servicio público deben tener un sueldo digno, aún así señaló que «a pesar de todos nuestros esfuerzos, los cuatro regidores del PSOE no formamos parte del equipo de gobierno por una decisión del alcalde Miquel Oliver y de su partido Més-Esquerra y nosotros seguimos diciendo que un gobierno en minoría no es bueno para Manacor. Con desconcierto y tristeza votaremos en contra». Además, Hinojosa añadió que «no tenemos ningún inconveniente con las retribuciones, pero votamos en contra porque el PSOE no está en el pacto y queremos estar».

El alcalde Oliver lamentó la postura de su ex socia de gobierno y tildó de «peculiar» el voto en contra de los socialistas. Pero este no fue el único punto en el que el partido de Núria Hinojosa no apoyó las iniciativas del equipo de gobierno. Tampoco votó a favor de las dotaciones económicas a los grupos políticos porque «el alcalde no las ha consensuado». Oliver contestó que eran «exactamente» las mismas de 2019 y años anteriores. La propuesta también salió adelante gracias a la abstención de PP y Vox.

Pero la abstención de los partidos de derecha y extrema derecha se convirtió en contrario en el punto en el que se proponía delegar las competencias del pleno a la junta de gobierno para agilizar el cambio de algunos precios públicos municipales. Los socialistas también votaron en contra alegando la «falta de información» y que «vaciar de competencias al pleno es una mala noticia. Queremos la máxima transparencia y votaremos en contra», según Hinojosa.

Este fue el único punto que el equipo de gobierno en minoría no pudo sacar adelante y el alcalde Oliver recordó que este mismo punto se aprobó en el pleno del pasado mes de febrero sin ningún voto en contra y señaló que «es extraño que cuando estamos en el gobierno votamos en un sentido y estando en la oposición se haga de otra». Hinojosa le replicó: «entiendo que diga que es extraño porque nosotros también nos sentimos extraños en esta parte de la bancada», refiriéndose a las sillas de la oposición.

Por su parte, la portavoz del PP, Maria Antònia Sansó, explicó que su grupo permitió la organización del Ajuntament con su abstención por «responsabilidad con los ciudadanos» y ante la imposibilidad de un gobierno alternativo al que existe en Manacor. De esta manera, las abstenciones del PP ayudaron a que Més-Esquerra y AIPC-SyS pudieran sacar adelante la mayoría de sus propuestas. El equipo de gobierno tendrá seis dedicaciones exclusivas y tres parciales.