La temporada turística ya ha arrancado y la asociación hotelera de Capdepera-Cala Rajada reclama al nuevo equipo de gobierno (PP) mejorar la seguridad, mayor concienciación ciudadana acerca del civismo y implantar un plan de mantenimiento de las infraestructuras públicas. Otra de las reivindicaciones históricas es una mejor conexión del transporte público. La presidenta de la asociación hotelera, Maria Antònia Moll ha anunciado las principales peticiones del sector y ha hecho un balance de como ha empezado la temporada.

«No se están cumpliendo las previsiones que salían a principios de año en prensa. No podemos decir que sea una mala temporada, pero si que vemos como muchas reservas son last minute. En julio y agosto no tenemos buenas ocupaciones todavía. Concluir que no será una temporada extraordinaria aunque tampoco mala». Cala Rajada ha mejorado este año sus infraestructuras. Así estrena temporada con un paseo marítimo totalmente reformado tras años de espera.

«En general estamos muy contentos porque el paseo ha mejorado mucho. Es verdad que faltan pequeños detalles como mejorar las comunicaciones entre el paseo y las calles secundarias o pequeños acabados. En la zona comercial también se llegó a un acuerdo para pavimentar las terrazas y que se hará en noviembre». Después de este paseo renovado, la asociación hotelera pide «un plan de mantenimiento para un espacio que está sometido a un continuo desgaste».

Los hoteleros tienen otras peticiones para el nuevo Ajuntament. «No pedimos grandes inversiones, simplemente el mantenimiento y limpieza de todos los núcleos turísticos. Sacar adelante las inversiones que ya existían de enlazar todos los núcleos a través del carril bici». Y es que desde la asociación destacan la importancia de apostar por un turismo natural. «Tenemos 24 rutas senderistas por las montañas. Desde el Ajuntament y la asociación hotelera hemos hecho un pequeño mantenimiento pero es insuficiente. Cala Rajada es un destino idílico. Tenemos la rutas en el Parc Natural y una reserva marina que es un tesoro. Por ello lo que pedimos es que estas rutas estén bien acondicionadas y señalizadas».

La presidenta de la asociación también pide poner en valor el Castell, uno de los patrimonios más importantes del municipio. «Para ello hay que mejorar el acceso de la calle de Can Patilla que no está en muy buenas condiciones». Otra de las asignaturas pendientes, según defiende, es mejorar la seguridad y concienciar con el civismo.

La mejora de las conexiones es una de las reivindicaciones históricas. «Somos el municipio más alejado y no tenemos buenas comunicaciones. Cada año vamos perdiendo servicios. Teníamos un bus directo a Palma y ahora hay que hacer transbordo en Manacor. También teníamos buses exprés que no hacían ninguna parada, que circulaban por las mañanas y era muy buen servicio para los vecinos del municipio. El núcleo más alejado ha de mejorar esta conexión con Palma y la comarca».