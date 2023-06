El Pi-Proposta per les Illes ha reunido esta mañana a los alcaldes y alcaldesas elegidos en las últimas elecciones municipales de la formación. La intención de este encuentro ha sido definir las líneas estratégicas a seguir en esta legislatura tras quedar sin representación parlamentaria.



Tolo Gili, presindente de la formación, ha encabezado la reunión en la que ha querido destacar «el sentido municipalista» del partido y la necesidad de «construir una marca más allá de personas y personalismos».



Al encuentro han asistido los vicepresidentes de la formación, Jaume Monserrat y Xisca Mora, que también es alcaldesa de Porreres, Antoni Salas, alcalde de Costitx y consejero insular electo, y los alcaldes de Ariany, Joan Ribot; de Muro, Miquel Porquer; de Sencelles, Joan Carles Verd, y de Petra, Salvador Femenies. La única alcaldesa de la formación que ha faltado a la cita por motivos de agenda ha sido Leonor Bosch, primera alcaldesa de Banyalbufar. El hasta ahora diputado de la formación, Josep Melià, también ha querido formar parte de la reunión.



«Creemos que podemos sacar más provecho de las Alcaldías y regidores que tenemos. Muchas veces trabajan y no se sabe que las propuestas son del Pi».



Además de definir posturas, Gili, también ha insistido en marcar que la ejecutiva del partido no sufrirá cambios de momento y ha valorado los resultados de los pasados comicios como «una lástima» asegurando que «no se han tenido en cuenta las propuestas en positivo del partido para votar, pero creemos que no será difícil volver al Parlament dentro de 4 años». Aunque también ha hecho autocrítica y ha considerado necesario «hacer un análisis pera ver donde hemos fallado y como podemos estar presentes en los municipios de más de 10.000 habitantes».