🫂PRIMERA DIADA

Sentim un orgull enorme de ser fillols d'@allotsdellevant una colla consolidada, amb gran base social i una trajectòria impecable.



🙏Gràcis per sa acollida, per la calidesa que mos heu demostrat i per ajudar-mos en aquest gran repte.#castells #boixesdeivissa pic.twitter.com/7KfFUfm5hd