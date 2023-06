Los vecinos de Marratxí podrán aparcar frente a sus vados después de que el Consistorio haya aprobado en el último pleno municipal una licencia para vados con regulación especial (GARE), gracias a la cual se podrán estacionar tres vehículos como máximo. Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el objetivo es dar solución a la problemática existente en el municipio a la hora de encontrar aparcamiento.

Para obtener esta licencia, los ciudadanos tendrán que cumplir con una serie de condiciones. Una de ellas, tener autorizada previamente la licencia de vado permanente; exhibir la tarjeta de autorización, el número de la cual tiene que coincidir con el número de placa de vado; que el estacionamiento no sea incompatible con su derecho de entrada y de salida de otros titulares; que el estacionamiento no suponga una infracción a las normas generales de circulación aplicables a la zona o calle; entre otros. En los locales de establecimientos industriales o comerciales y en general, de toda clase de locales de negocio, no estará permitido este tipo de vado GARE.

Tampoco se permitirá el estacionamiento en caso de vados colectivos de comunidades de propietarios y en los vados que dan acceso a calles para peatones. La tarjeta se colocará en la parte frontal izquierda de los vehículos de forma que quede siempre visible. Esta, llevará una serie de datos como la matrícula del vehículo autorizado, la calle afectada, número de vado, número de registro y la inscripción GARE.