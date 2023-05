El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) obliga a la empresa municipal SAM del Ajuntament de Manacor a volver a contratar a los nueve trabajadores de las playas del municipio que fueron despedidos cuando se municipalizaron los servicios de los arenales, en abril del año 2021. La sentencia declara que los despidos de los empleados de la anterior concesionaria de las playas fue improcedente y condena de las consecuencias de este cese del contrato a la SAM y al Ajuntament de Manacor.

Debido a esta resolución judicial, la empresa pública que ahora se encarga de la gestión de las playas del municipio ha tenido que indemnizar a los operarios por el tiempo que han estado sin trabajar. Esta indemnización varía en cada caso de los empleados.

Esta resolución judicial llega dos años después de que la SAM internalizara el servicio de explotación de las playas y se iniciara el proceso en los juzgados. Los trabajadores denunciaron tanto al Ajuntament como a la concesionaria por los despidosy, en primera instancia, se culpó a la anterior concesionaria. La empresa recurrió la sentencia ante el TSJIB, que ahora le da la razón y le exculpa de cualquier indemnización hacia los trabajadores. Este periódico no ha podido contactar con la empresa.

Así, el Ajuntament, a través de la SAM, ha dado cumplimiento a la sentencia y ya ha readmitido a los empleados. El alcalde Miquel Oliver indicó este miércoles que cuando se llevó a cabo la municipalización de las playas «hubo divergencias entre los técnicos sobre la subrogación de los empleados. Mientras unos opinaban que sí se debían subrogar, otros decían que no y por esta razón presentaron una demanda». El alcalde añadió que «ahora la SAM les ha contratado e indemnizado y son los mejores empleados que tenemos en las playas».

Oliver añadió que no subrogar a los empleados cuando la SAM se hizo cargo de la gestión de los arenales «forma parte del juego porque los técnicos no estaban acostumbrados a las municipalizaciones». Además, Oliver dejó claro que si, en el futuro, el Ajuntament apuesta por internalizar la recogida de basuras (una opción que se baraja) «no se tendrán que subrogar a los empleados de la actual concesionario. Solo se deben subrogar si lo hace una empresa, tanto pública como privada, como es el caso de la SAM con las playas. Si la gestión pasa a ser directamente del Ajuntament, no está obligado a la subrogación de los operarios».

Desde 2021, la empresa municipal SAM se encarga de la gestión y limpieza de nueve playas del municipio.