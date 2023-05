Tras semanas de negociaciones y propuestas, Agama ha decidido rebajar el precio de la leche que paga a los ganaderos de Mallorca y, además, limitar su producción. Lo que significará que las seis vaquerías que actualmente le suministran leche deberán entregarle un 10 % menos.

Este martes al mediodía finalizó el periodo que se habían dado ambas partes para fijar un acuerdo y, si bien la empresa catalana (Agama actualmente pertenece a Damm) ha cedido en algunos puntos, la decisión final no ha satisfecho a los ganaderos que se muestran «resignados» ante esta situación que puede provocar reducir la producción de leche. «No estamos de acuerdo con la reducción de la producción que, en un principio querían que fuera del 15 % y ahora nos han dicho del 10 %, esta no es una solución», explicaba este martes uno de los ganaderos afectados y miembro de UPA, Baltasar Martí.

Agama bajará el precio un céntimo y medio por litro de leche este mes de mayo y otro céntimo más el mes de junio, lo que supondrá que pagará a los ganaderos 0,57 céntimos por litro este mes y 0,56 el siguiente. «Aceptamos la reducción de los precios de compra porque sabemos que esta situación también se ha dado en el Península; lo que nos quejamos es que reduzca también los litros totales que compra. Agama esgrime que no consigue vender toda la leche que producimos, lo que nosotros consideramos que hay un problema de comercialización», añade Martí mientras recuerda que la producción de leche de Mallorca debe suponer un 10 % del total que se consume. A las puertas de la temporada turísticas, no entienden la decisión.