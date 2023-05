Manacor reviu el cap de setmana més freak amb la segona edició de Manafreak, la fira dedicada a la ciència ficció, el còmic, l'anime i la fantasia. Després de l'edició de l'any passat, que va ser tot un èxit, la torna l'esdeveniment amb més contingut, decoració i activitats encara, fins al doble d'espai i activitats, per fer de la ciutat la capital de la cultura underground.

El dissabte 6 començarà amb dos punts d'interès, la plaça de Pares Creus Font i Roig i el Claustre de Sant Vicenç Ferrer. Al primer lloc hi haurà activitats com ara un taller de tir amb arc, un simulador de tir en format digital, demostració de cotxes teledirigits, un tren per a nens inspirat en l'univers Harry Potter i una comparsa d'estètica steampunk. tallers de robòtica i de manualitats, exposicions interactives d'ordinadors i consoles i jocs de realitat virtual, jocs, exhibició d'esgrima i molt més. A tots dos espais l'horari serà de 10 a 20:30 hores.

A la Biblioteca municipal se celebrarà a les 17 hores Monstruoso-robòtica, amb Jaume Copons i Liliana Fortuny, amb la col·laboració de la Llibreria la Il·lustrada, i a la plaça Convent es realitzarà l'esperat Concurs de Cosplay, al qual es podran inscriure els participants fins a les 18.30. Els premis, que han augmentat significativament, seran de 500 euros a la millor disfressa més dos accessos de 200 euros. En aquest lloc, entre les 10 i les 18.45 es faran demostracions del joc Just Dance, així com un espectacle de lluita amb espases làser fins a les 21 hores. Tant a la plaça Convent com al carrer Major hi haurà espais per als diversos llocs de merchandising i articles relacionats amb totes aquestes temàtiques. Seran el complement ideal per a una jornada que servirà per fer les delícies de tots els aficionats i donar a conèixer aquest ric univers alternatiu als que encara no el coneguin.

Carlos Bonet és el vicepresident de Retromallorca, un col·lectiu que reuneix aficionats a la informàtica i els videojocs retro. Estaran al Claustre de Sant Vicenç Ferrer mostrant les seves col·leccions d'ordinadors i consoles dels anys 80 i 90, que a més de poder-se veure, es podran fer servir per tornar a sentir-se en aquella època daurada de la indústria. «El grup es va formar el 2011», relata Bonet, «i a més de compartir les nostres col·leccions i coneixements, realitzem quedades i un gran esdeveniment anual en què es reuneixen tots els membres del col·lectiu i molts aficionats». La seva participació a Manafreak és un dels plats forts d'un esdeveniment que ja «seguíem des de la primera edició». Des de Retromallorca valoren molt positivament la seva organització «que per una banda difongui aquesta cultura per a les noves generacions i per altra banda permet que puguem compartir amb altres persones interessades la nostra afició» assenyala. Per a aquest Manafreak tindran al Claustre uns 20 equips, que faran les delícies dels més nostàlgics.