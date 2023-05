La antigua propiedad de Boris Becker, Son Coll, cerca de Artà, fue adquirida recientemente por un joven empresario del sur de Alemania. Ahora se ha pronunciado un ex residente de la finca, o mejor dicho, un okupa de la finca de la ex estrella del tenis. Se trata de Georg Berres, también conocido por su apodo 'Bauchi’. «Nada más leer el artículo en Facebook, lo comenté con un post ‘Misión cumplida, finca salvada de la decadencia’», declara el emigrante mallorquín.

En 2018 y 2019 él y otros «residentes» se instalaron en la finca abandonada durante doce meses. Después, un tribunal ordenó al alemán que desalojara la finca y les puso una multa de 480 euros a él y a sus compañeros por el delito de okupación, un caso menos grave ya que no se usó la fuerza. A principios de octubre de 2019, 'Bauchi' abandonó la Becker finca tras una disputa con sus «compañeros de piso». El artista nunca se vio a sí mismo en el papel de okupa, sino como el «salvador» de la propiedad en ruinas, como él mismo dice: «Para mí, en realidad, siempre se trató de preservar la finca y no simplemente convertirla en un lugar perdido. Es una cuestión de principios para mí y nada personal. Por eso estoy celebrando que la finca ahora vuelva a estar viva. Realmente no me importa por quién».

El desertor alemán, también conocido como «Jesús Hermano Bauchi», «da poco valor a las cosas materiales». El hippie ha regresado a Mallorca y cuenta con trabajos ocasionales. Y de hecho 'Bauchi' vuelve a vivir «sin alquiler» en la isla. Esta vez, sin embargo, de manera bastante legal al cuidar una propiedad como «amo de llaves» con el consentimiento del propietario.

La estrella del tenis Boris Becker compró en 1997 la finca «Son Coll» de 245.000 metros cuadrados por 500.000 euros para construir allí una vivienda de lujo. En 2002 quiso volver a vender la finca y en los años siguientes la propiedad le trajo poca suerte debido a sus dificultades financieras. En 2019, uno de los acreedores del ex héroe del tenis, el banco privado inglés Arbuthnot Latham, compró la propiedad. Tal vez la finca esté ahora en buenas manos con su nuevo propietario del sur de Alemania, al menos eso es lo que espera 'Bauchi'.