El comerç local de Manacor torna a ser el centre d'una campanya de dinamització que es consolida cada vegada més. Manacor Encantat torna als carrers i places amb les Rodalles Mallorquins com a temàtica en una tercera edició en la qual hi haurà més gegants i propostes que mai. Des del 28 d'abril i fins al 13 de maig se celebra aquesta nova cita amb el ric univers de les rondalles recollides per Antoni M. Alcover. Com ja es fes en anteriors edicions s'instal·laran als carrers més cèntrics i comercials una sèrie de grans figures que representen a personatges d'aquests relats tan populars. En aquesta edició es plantaran vuit, una gran diferència enfront de les tres de l'anterior campanya, la qual cosa expressa el compromís dels responsables amb la iniciativa. A aquestes monumentals figures s'unirà la decoració de barrets de palla i cintes de colors que donaran més encant encara als carrers de la ciutat.

El món imaginari de les rondalles es converteix en un reclam per a dinamitzar el sector comercial de Manacor i serveix com a reclam per a atreure tant a visitants com a veïns per a passejar, gaudir de l'àmplia oferta d'oci i compres i crear el millor dels ambients al mateix temps que es difon i valora la cultura popular mallorquina. A més dels grans personatges i la decoració, hi haurà un bon nombre d'activitats durant els dies que dura la campanya. El divendres 28 actuarà la xaranga Vuitena Alta, a les 19.00 en la plaça de sa Bassa. Els nens podran fer un recorregut en el trenet de Manacor Encantat, que farà les seves sortides en diferents horaris els dies 28 i 29 d'abril i 12 de maig des de la plaça de Sant Jaume. Els tiquets per a poder gaudir de l'activitat es poden aconseguir realitzant alguna compra igual o major de 10 euros en qualsevol dels més de 65 comerços adherits. Pensant també en els nens i nenes de la localitat es representarà la rondalla 'La flor romanial' per part dels alumnes de Primària del CEIPIEEM Simó Ballester dia 10 de maig a les 18 h en el Claustre de Sant Vicenç Ferrer i els Gegants de la Associació Cultural de Sant Domingo recorreran els carrers el 29 d'abril i el 13 de maig des de les 17.30. Com a gran novetat per a aquesta edició no es pot oblidar el videomapping sobre les Rondalles que es projectarà sobre la façana de la església dels Dolors i que estarà completada per la Banda Jove de Manacor. L'espectacle es farà el dissabte 29 d'abril a les 20.45 i es repetirà la projecció tres vegades més fins a les 22 hores. La festa llavors es prolongarà amb el 'Manacor Encantat amb la gent jove', un concert que comptarà amb les actuacions de Dj Simonet i Dj Julian, en la plaça Ramon Llull. Tant amb l'especial decoració, com amb aquestes activitats, s'espera que siguin uns dies en què tant el comerç com la vida al carrer surtin potenciats gràcies al poder de la cultura popular.