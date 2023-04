Los empresarios de ses Veles denuncian el mal estado del polígono.

Los escombros y la suciedad se acumulan en las calles del polígono de ses Veles, en Bunyola. Así lo denuncian los empresarios de la zona «hartos de una situación deplorable que dura años», según apunta Jero Ferragut, gerente de la asociación que aglutina a las empresas del polígono. Las quejas se centran fundamentalmente en la gran cantidad de residuos que se acumulan tirados en cualquier zona. «Parece mentira que el que debe ser el polígono medio ambiental de Mallorca esté en estas condiciones», lamenta Ferragut que recuerda que el de Bunyola es el único polígono de este tipo en la Isla y sitio clave donde se gestionan los residuos. «Da una imagen de todo lo contrario a lo que representa», añade.

Tanto es así que los propios empresarios de la asociación han tenido que limpiar una de las calles llenas de piedras y material de obra tirados, ya que invadían la calzada por lo que sus camiones no podían transitar. La gerente denuncia también el mal estado global de mantenimiento del polígono en cuanto a limpieza, jardinería, iluminación y seguridad «con continuos robos que ya hemos denunciado a la Guardia Civil, además de carreras nocturnas y botellones», añade.

El estado de abandono por parte de las administraciones no se centra únicamente en el mantenimiento de ses Veles, sino que también llega a problemas de «seguridad» según explican desde la asociación ya que no existe «ninguna vía de escape del polígono». Jero Ferragut se refiere a que cuando se construyó el polígono se planteó una vía de salida hacia la carretera de Sóller con un vial que está todavía sin terminar. «Ahora las administraciones nos venden una salida a la carretera vieja de Bunyola, pero no es apta para el movimiento de camiones», añade. A ello, también denuncia el mal estado de la carretera y acceso al polígono «sin asfaltar, con baches y profundos socavones sobre todo en las alcantarillas», explica. Asegura que el responsable del mal estado del polígono no es únicamente el Ajuntament de Bunyola, sino que también se refiere al Ajuntament de Palma y el Consell, responsables de los accesos que también presentan deficiencias según aseguran desde la asociación empresarial.

Movilidad

No es la primera vez que denuncian está situación de abandono por parte de las administraciones y reclaman además de soluciones urgentes que también tengan en cuenta la accesibilidad a la zona. «Necesitamos urgentemente disponer de un medio de transporte público para los trabajadores de la zona», recuerda Jero Ferragut que añade que algunas empresas no pueden cubrir sus puestos de trabajo vacantes porque el personal no dispone de medios propios para desplazarse hasta el polígono; «ahora muchos vienen en patinetes con el peligro que ello conlleva», sentencia la gerente de la asociación empresarial.