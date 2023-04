El grup musical OCULTS, la mítica formació de Manacor, es presenta aquest dissabte 15 a partir de les 12 de la nit a la sala de Can Lliro. La banda ha preparat un repertori que sens dubte no defraudarà als seus seguidors més habituals ni a cap persona que acudeixi a aquesta actuació

Amb una trajectòria de més de tres dècades en l'escena musical dels països catalans, OCULTS ha aconseguit fer-se un lloc al cor dels seus seguidors gràcies al seu estil fresc i original. La banda ha sabut evolucionar amb el temps, incorporant nous elements a la seva música i mantenint la seva essència original.

En els seus concerts, la banda combina a la perfecció la festa amb tocs de música reivindicativa, creant una atmosfera única i envolvent. A més, la seva presència escènica i la seva interacció amb el públic fan de cada actuació una experiència inoblidable.

En la seva actuació d'aquest divendres a la sala de Can Lliro, OCULTS interpretarà els seus grans èxits, incloent algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva carrera. La banda promet una nit plena d'energia i emoció, que no deixarà ningú indiferent.

Si ets fan de la bona música en viu, no pots perdre't aquest concert. OCULTS t'espera aquest divendres a partir de les 12 de la nit a la sala de Can Lliro. No faltis i prepara't per gaudir d'una nit única amb una de les bandes més emblemàtiques de l'escena musical catalana.